Slovenci v letu 2022 'guglali': Pr Hostar 2, Sanjskega moškega in Gospoda profesorja

V letu 2022 so bile med najbolj iskanimi vsebinami tudi naše oddaje in šovi. V kategoriji TV zabava so se med top 10 uvrstile štiri naše vsebine: ena najbolj priljubljenih serij Gospod profesor, šov Sanjski moški, šov Znan obraz ima svoj glas, šov Ljubezen po domače. Med filmi pa so filmofili najbolj iskali film Top Gun, Don't Look Up, slovensko uspešnico Pr Hostar 2, Batmana in Uncharted.

Tudi v letošnjem letu šport ostaja med pomembnejšimi zanimanji Slovencev. V letu, ki so ga pomembno zaznamovali športni dogodki, so se ti pogosto pojavljali tudi med iskanji. Na samem vrhu iskanj je tako Eurobasket 2022. Da so leto pomembno zaznamovale volitve, dokazuje drugo najbolj iskano geslo v letošnjem letu, tj. Volitve 2022. Politično obarvano je tudi tretje najbolj iskano geslo, in sicer Ukrajina.

Prebivalci Slovenije so v letu 2022 prek iskalnika Google najpogosteje iskali informacije o državni volilni komisiji, novoizvoljenem predsedniku vlade Robertu Golobu ter cenah goriva. Med športnimi dogodki je za evropskim prvenstvom v košarki največ zanimanja poželo svetovno prvenstvo v nogometu ter zimske olimpijske igre oziroma še posebej medalje, ki so bile na njih podeljene. Med najbolj iskanimi ljudmi, ki so se poslovili v iztekajočem se letu, sta pevec zagrebške pop-rock skupine Parni Valjak Aki Rahimovski in Britanska kraljica Elizabeta II.

Pogled na najbolj iskana vprašanja, ki se začnejo z vprašalnico 'kako', pa razkriva vpliv epidemije koronavirusa na našo realnost. Slovence je v letu 2022 najbolj zanimalo, kako preveriti stanje bonov, kako dolgo velja hitri test ter kako do potrdila o prebolevnosti.