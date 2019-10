Američani slovenskih korenin: davni predniki tkejo vezi skozi stoletja

Kri ni voda in zato lahko povezuje tudi ljudi, ki jih loči ocean. V Slovenijo vsako leto iz ZDA prihajajo potomci slovenskih izseljencev in pri nas brskajo po arhivih, da bi našli podatke o svojih prednikih. Mnogi tako najdejo nove prijatelje in davno izgubljene sorodnike. Predvsem pa odkrijejo deželo, ki je vsaj delno zapisana v njihovih genih in srcu.