Slovenci za valentinovo vse več zapravimo, najraje za restavracije, cvetje in nakit

Potrošniške navade in trende med valentinovim vsako leto analizira mednarodna raziskava Mastercard Love Index, ki pod drobnogled vzame transakcije s kreditnimi, debetnimi in predplačniškimi karticami iz več kot 53 držav po vsem svetu.

Ljubezen je tisto čustvo, ki nas pripravi do tega, da počnemo stvari, ki jih sicer ne bi. Svojo ljubezen pa skušamo izraziti na najrazličnejše načine – tudi z obdarovanjem. In čeprav lahko svoje ljubljene obdarujemo vsak dan v letu, pa še posebej izstopa praznik zaljubljencev – valentinovo.

Sicer pa so med Slovenci še vedno najbolj priljubljena "tradicionalna" darila, kot so čokolada, cvetje in nakit. Cvetja so lani pri nas prodali za 23 odstotkov več kot pred tremi leti. Tudi za nakit so Slovenci lani zapravili 76 odstokov več kot leta 2017. In medtem ko so pri nas takšna darila za valentinovo še vedno prva izbira, pa so na globalni ravni v upadanju. Nakup nakita je v zadnjih treh letih po svetu narasel le za šest odstotkov, prodaja cvetja za valentinovo pa je na globalni ravni v tem času zrastla le za tri odstotke.

Doživetja kot naraščajoči trend

V svetu je med zaljubljenci vse bolj priljubljeno obdarovanje z doživetji. "Rezervacije v hotelih so po svetu poskočile za 22 odstotkov, letalska potovanja v romantične destinacije pa za 13 odstotkov. Slovenci smo za hotelske nastanitve lani v primerjavi s preteklimi leti za valentinovo opravili 38 odstotkov več transakcij, medtem ko smo za romantična potovanja sicer zabeležili devet odstotkov manj transakcij," so zapisali. Za rezervacije letov in potovanj v času valentinovega so zaljubljenci po svetu lani odšteli okoli dve milijardi evrov. "Trend odločanja za doživetja namesto tradicionalnih materialnih daril ostaja popularen in jasno je, da želi današnja generacija valentinovo izkoristiti kot priložnost za ustvarjanje skupnih doživetij," je dejal Aleš Petejan, vodja marketinga Mastercard v Sloveniji.

Slovenci smo še vedno naklonjeni tudi čestitkam za valentinovo, saj smo jih v zadnjem letu kupili za 29 odstotkov več kot pred tremi leti. Po svetu medtem njihova priljubljenost ni več tolikšna, saj je potrošnja zanje zrasla le za dva odstotka.

Posamezniki v Sloveniji sicer z nakupom daril najpogosteje čakajo do zadnjega. Skupno število transakcij v dnevih pred valentinovim – torej od 11. do 14. februarja – je v zadnjih treh letih globalno naraslo za 31 odstotkov, v Sloveniji pa za 42 odstotkov. Medtem ko pri nas torej darila kupujemo v zadnjem hipu, zaljubljenci po svetu nakup načrtujejo veliko prej. Globalni podatki namreč kažejo, da je načrtovanje za dan zaljubljencev vse bolj organizirano, saj je bila večina transakcij izvedena prej kot v preteklosti.