Slovenija dobila prvo pub kviz ligo

O letošnji premierni sezoni pub kviz lige, ki se je ta mesec končala v ljubljanski Zorici, je spregovoril idejni vodja in organizator Edin Šehović (Don Kvizot). Kot pravi, si je že dolgo prizadeval za dvig lokalne pub kviz scene na raven, ki si jo Slovenija zasluži. "Za razliko od na primer sosednje Hrvaške, kjer ima že skoraj vsaka druga občina svojo ligo, pri nas tega do letos nismo imeli. Stvar sem zato vzel v svoje roke in tako je od septembra v različnih ljubljanskih lokalih potekala prva sezona – upam, da bo to le začetek nove tradicije."

In kakšen je bil odziv ob ustanovitvi Piflarske lige? "Na voljo je bilo 10 mest, ki so jih ekipe zapolnile v samo nekaj dneh. Odziv udeležencev je izjemen, veliko je tudi povpraševanja od tistih, ki so zamudili prijave oziroma so pozneje izvedeli za ligo, zato se nam proti koncu zime obeta druga sezona," obljublja Šehović. Dodal je, da so tekmovalci v celotni sezoni veliko taktizirali glede uporabe jokerjev, včasih pa tudi glede tega, kdo bo menjava, saj je na posameznem kvizu lahko samo pet oseb. "Vse za točke! Moram jih pa tudi pohvaliti, na vseh osmih kvizih so pokazali veliko dobre volje in 'fair playa', tudi če jih je to nekajkrat stalo dragocenih točk. To so ljudje, ki najbolje razumejo pomen pub kvizov – na koncu je le igra, bistveno pa je, da skupaj ustvarjamo zabavne izkušnje in lepe spomine."

Šehović je še razkril, kakšna je bila skrivnost zmagovalcev. "Nabrali so ekipo, ki se najbolje dopolnjuje z vidika področij, ki jih obsega vsebina kvizov. Treba je izpostaviti glasbene sklope – na skoraj vseh kvizih so dominirali. Možno, da je bilo to odločilno za končni rezultat. Čeprav njihovo ime pravi nasprotno, se jim ni prav nič 'usralo'. Pokal je zasluženo šel v njihove roke."