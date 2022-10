Slovenija ima novega lotomilijonarja, v žep bo pospravil kar pet milijonov evrov

Igre Loto se bolj ali manj redno udeležuje več kot polovica polnoletnih prebivalcev Slovenije, eden izmed njih pa je po nocojšnjem žrebanju tudi uradno novi slovenski milijonar, so sporočili iz Loterije Slovenija. Letos je to prva sedmica, saj je bila prejšnja izžrebana decembra lani, dodajajo.

Največ sedmic je bilo sicer vplačanih leta 2012, kar 13. Danes izžrebana sedmica pa je druga sedmica, vredna pet milijonov evrov, kar je najvišji možni znesek v igri Loto. Prva petmilijonska sedmica je bila julija 2015 vplačana v Kopru. Sledita sedmici, vredni 4,9 in 4,6 milijonov evrov. Bili sta vplačani leta 2012 v Mariboru in leta 2018 na Ravnah na Koroškem.

Igra Loto je v 60 letih prirejanja v Sloveniji "proizvedla" že več kot 60 lotomilijonarjev. V zadnjih destih letih so igralci Lota skupno prejeli nekaj več kot 306 milijonov evrov. Z igranjem Lota pa so v tem času zbrali tudi nekaj čez 109 milijonov evrov koncesijskih sredstev za delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. V desetih letih je proračun države iz naslova davkov pridobil skoraj 52 milijonov evrov, proračuni slovenskih občin pa kar 23 milijonov evrov davkov od izplačanih dobitkov.