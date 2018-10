Slovenija med top 10 popotniških destinacij za 2019

Lonely Planet je tokrat sestavil štiri sezname, vsak obsega 10 destinacij. Gre za najboljše države (top countries), najboljša mesta (top cities), najboljše regije (top regions) in destinacije z najvišjo vrednostjo (best value).

Slovenija je umeščena na 10. mesto med slednjimi. "Ta žep Evrope v malem je odlična izbira za vse, ki želijo izkusiti najboljše strani celine, a jim primanjkuje časa ali sredstev," so zapisali na turističnem portalu.

"V enem dnevu lahko obiščete beneško obarvana obalna mesta, se povzpnete čez alpske prelaze in večerjate ob reki v središču Ljubljane," so navedli. Ob tem so izpostavili tudi vrsto aktivnosti v naravi, ki jih ponuja Slovenija in ki so precej bolj finančno dostopne kot v drugih alpskih državah.

Slovenija je zanje tudi "kraj vrhunskih restavracij in vinotek ter neodkritih majhnih mest". Potovanje po državi je po oceni podjetja enostavno in poceni, številne ceste in železnice pa ponujajo "spektakularne" vožnje. Izpostavljajo tudi Blejsko in Bohinjsko jezero, ki poleti sicer pritegneta množice, a je po oceni Lonely Planeta zagotovljenih tudi dovolj samotnejših kotičkov.

Prostor na seznamu destinacij, ki popotnikom nudijo najvišjo vrednost, Slovenija deli z egiptovsko dolino južnega Nila, poljskim Lodžem, ameriškim narodnim parkom Great Smoky Mountains, Maldivi, ameriškim Houstonom, Argentino, Bangladešem, Albanijo ter Ekvadorjem.