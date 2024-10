'Slovenija upravičuje sloves najbolj kreativne regije na svetu'

Slovenija je dežela kreativnih ljudi. To dokazujemo na številnih področjih, projekt BIG Design Ljubljana, ki združuje oblikovalce v najbolj kreativni regiji na svetu, pa številnim oblikovalcem ponudi možnost, da se predstavijo. Trenutno v Ljubljani poteka festival, na katerem so že podelili tudi nagrade za slovensko oblikovanje, oblikovalsko konferenco, debate, galerijo na prostem in oblikovalsko okuševalnico Eat & Drink Design, pa si je v prestolnici ogledalo tudi veliko turistov.

"Dosegli smo to, kar smo si želeli: produktno oblikovanje smo ponesli med ljudi in s festivalom več kot očitno upravičujemo sloves najkreativnejše regije na svetu," je o festivalu BIG Design zadovoljno povedal ustanovitelj Zmago Novak. Sam nikakor ne skriva navdušenja, da kakovost festivala prepoznava in priznava tudi zahtevna mednarodna javnost. "Letos smo na razpis prejeli skoraj 170 oblikovalskih projektov iz kar 34 držav. Zares velik napredek pa spremljamo tudi v slovenskem produktnem oblikovanju, na kar smo še posebej ponosni," je še dodal.

Trenutno v Ljubljani poteka festival BIG Design. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Na festivalu, na katerem slovenski oblikovalci znova dokazujejo, da sodijo med najbolj ustvarjalne na svetu, so podelili tudi že nekaj nagrad za slovensko oblikovanje. Strokovna komisija je nagrado za Oblikovanje leta 2024 podelila studiu SITO za projekt E-SUP, Gorjup Designu za oblikovanje kolesarske opreme Berk Lupina Monocoque, oblikovalcem podjetja Elan za tretjo generacijo smuči Ripstick, studiu SITO in oblikovalskemu oddelku Adria Mobil za izdelek Mode, Urošu Bajtu, Matevžu Popiču in Urši Kovačič za oblikovanje indukcijskega kuhališča z vgrajeno napo Hisense serije Hi8, Bojanu Klančarju za prestižno oblikovno linijo preklopnih pin in klasičnih modularnih stikal Modul Edge, J&J Design za oblikovanje katamarana YOT 36 ter Matevžu Popiču, Paolu Periniju, Tomislavu Krašovcu, Denisu Tomazinu in Urši Kovačič za oblikovanje vgradne pečice Hisense Hi6 HiLine.

Nagrado za Interier leta 2024 v kategoriji zasebnih interierjev so prejeli Danaja Jovandič iz Jagoda studia za projekt Majhen Trnovski pristan in arhitektka Mateja Panter za Hišo z verando. V kategoriji javnih interierjev so za Studio Kabinet 01 bili nagrajeni Bevk Perović arhitekti, a2o2 arhitekti za projekt Pisarna Ferantov vrt in plusminus30 za projekt AFTR Bistro.

Komisija je med oblikovalci prijavljenih projektov z nagrado Perspektivni nagradila Mateja Fijačka, Rebeko Pajek, Aleksandro Lazić za modno oblikovanje, Lejo Rebolj, Črta Štrublja, Luko Bernika, Jerneja Fekonjo, Anjo Kozjan, Anžeta Marina, Ronjo Osovnikar Šraj, Salomé Alexandro Ramalho Mateusa, Kristjana Mihaela Reismana, Tjašo Rojnik, Paulo Martinez, Irene Gutierrez, Brino A. Lukić in Anamarijo Čuden za industrijsko oblikovanje, Laro Raztresen, Tjašo Černivec in Manco Turšič za mednarodno skupino oblikovalcev, v kateri so Gal Grobovšek, Iza Oblak, Rudolf Zver, Dora Čičin-Šain, Anže Ceglar, Edo Rapaić, Ana Maria Milić, Bruno Žgajner Šarm, Nikola Toplek, Nikolaj Srdić Kranjc in Marija Stančić za Perspektivni – interier ter Gajo Golob, Matica Hledeta, Majo Julijano Šket, Niko Marn in Vito Brovč v kategoriji Perspektivni.

