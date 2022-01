Slovenijo bo obiskala karavana predelanih tovornjakov z atraktivnimi točkami

Največje svetovno prireditveno-koncertno podjetje Live Nation in podjetji Raycom-Legacy Content Company ter Charm-Music, v sodelovanju z Mattel, Inc., prihajajo v Evropo z novo, že 5. evropsko turnejo Hot Wheels - Monster Trucks Live Tour. V okviru te bodo prvič v zgodovini obiskali Slovenijo s povsem novimi tovornjaki.

Ta priljubljena svetovna zabava za vso družino bo na evropska tla stopila 3. januarja 2022 v Glasgowu v Veliki Britaniji, pot pa bo nadaljevala po mnogih evropskih državah; 26. 3. 2022 se bo karavana izjemno atraktivnih predelanih tovornjakov in njihovih točk ustavila tudi v Ljubljani, v Areni Stožice. Hot Wheels Monster Trucks Live prihaja v Evropo in prvič v Slovenijo z več tovornjaki kot kadar koli doslej! Povsem novi Mega Wrex tovornjak je kar 12 metrov dolga struktura, ki spominja na dinozavra in jo poganja 1.800 konjskih moči. Takšen z lahkoto pomete s konkurenco. Ta spektakularni tovornjak bo na turneji naslednje leto zagotovo vaš najljubši! Oboževalci zabav bodo imeli priložnost doživeti Bigfoot Midwest Madness ™, ki je nastal kot plod sodelovanja Hot Wheels in Bigfoot Collaborations ®. Race Ace ™ se bo s prepoznavnimi plameni znamke Hot Wheels prav tako pridružil evropski turneji.

icon-expand Hot Wheels Monster Trucks Live FOTO: Arhiv organizatorja

Na spektaklu bodo tudi posebne atrakcije: goltalec avtomobilov, goreči in transformirajoči robot Megasaurus, pa tudi motokrosistične Freestyle zvezde! Na izjemnem in navdušujočem avtomobilskem šovu boste videli še ikonične Hot Wheels akrobacije, skoke in spektakularne padce "Pošastnih tovornjakov" med tekmovalnimi porazi, zmagami in boji, ki so izjemna paša za oči prav za vse oboževalce. Med evropsko turnejo bodo obiskovalci imeli ekskluzivno možnost videti resnične različice Hot Wheels monster truck igrač, vključno z izjemno priljubljenimi: Bone Shaker ™, Tiger Shark, V 8 Bomber ™ in Demo Derby.

icon-expand Hot Wheels Monser Trucks Live turneja se bo ustavila tudi v Sloveniji. FOTO: Arhiv organizatorja

Dogodki so znani tudi po popularni Crash Zone Pre-Show zabavi; ta se prične 2,5 ure pred vsakim šovom. To je hkrati edinstvena priložnost, da lahko stopite v areno in si od blizu ogledate te neverjetne strukture in veličino Hot Wheels Monster Trucks! Ta dan boste lahko doživeli več s posebnimi adrenalinskimi VIP-paketi, ki poleg odlične pozicije za spremljanje tega spektakla vsebujejo tudi vodeno turo po Monster Truck šovu, darila in še mnogo več. "Upamo, da bodo starši in otroci še naprej navdušeni tudi s Hot Wheels Monster Trucks Live,” je dejala Julie Freeland, direktorica v Mattelu. “Franšiza, ki je zelo uspešna pri spodbujanju raziskovalnega duha pri otrocih, je omogočila družinam, da skupaj delijo ljubezen do Hot Wheels in komaj čakamo, da bomo to pomlad pripeljali turnejo v nova evropska mesta," je še povedala. Višji podpredsednik družbe Touring, International Music, Live Nation, Tim McWilliams je dejal: "Kot največje podjetje za zabavništvo na svetu smo bili del mnogih neverjetnih dogodkov, a smo še posebej vzhičeni nad delom na projektu Hot Wheels Monster Trucks Live, ki združuje navdušujoče, družinsko usmerjene spektakle z ikonično znamko Hot Wheels."

icon-expand Vstopnice so že v prodaji. FOTO: Arhiv organizatorja