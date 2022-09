Slovenijo je obiskal nemški pisatelj in zgodovinar Norman Ohler, ki je postal svetovno znan kot nekdo, ki svetu razkriva nove podatke o tem, kaj se je v času nacizma dogajalo v Nemčiji. V knjigi Popolna omama je razkril, da so bili nacistični voditelji kar v večini zasvojenci s trdimi drogami. Zdaj pa k nam prihaja z drugačno zgodbo – o dveh mladih zakoncih, ki sta se uprla nacizmu in zato plačala z življenjem.