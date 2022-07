Slovenijo zajel trend avtodomarskega turizma, vse več novih postajališč

Kot so pojasnili v Slovenski turistični organizaciji (STO), je Slovenija med ljubitelji avtodomarskega turizma vse bolj priljubljena destinacija. Podatki izpred treh let denimo kažejo, da je Slovenija sedma najbolj priljubljena evropska destinacija za kampiranje v bivalnih prikolicah. Zaradi specifičnih potreb avtodomarjev, ki so veliko bolj mobilni kot klasični karavaning turisti s počitniškimi prikolicami, so v državah, v katerih je avtodomarski turizem najbolj razvit, začeli postavljati najprej posebna parkirišča, potem pa še vse več postajališč za avtodome.

Koordinatorica projekta Petra Krnc Laznik je pojasnila, da se je od začetka projekta interes za raziskovanje Slovenije z avtodomi precej povečal, hkrati pa se je povečalo tudi število urejenih postajališč, na katerih se lahko popotnik z avtodomom ustavi. Pri tem ne gre le za postajališča in počivališča, temveč so tudi turistične kmetije, ki so kot dopolnilno dejavnost odprle svoja vrata avtodomarjem.

"Odnos do avtodomarjev se je v zadnjih letih izboljšal in načeloma lahko rečemo, da so bolj dobrodošli, kot so bili leta 2014," je ocenila sogovornica in dodala, da so tudi avtodomarji danes na na splošno bolj zadovoljni z raziskovanjem Slovenije kot pred osmimi leti. Po njeni oceni je za avtodomarje v Sloveniji najslabše poskrbljeno na avtocestnem križu. Se pa tudi na tem področju letos napovedujejo spremembe, in sicer naj bi počivališča na avtocestah ustrezno opremili za avtodome, da jim ne bo treba ustavljati na prostorih, kjer se zbirajo odpadki voznikov tovornjakov.

"Druga težava je, da včasih upravljalci postajališč določajo cene, ki so nesorazmerne s storitvijo, ki jo ponujajo," je izpostavila Laznikova in pojasnila, da so si postajališča med seboj zelo različna, nekatera ponujajo vodo in elektriko, ob nekaterih so postavljene tudi sanitarije, nekatera se nahajajo v kampih, druga na parkiriščih. Ob tem velja, da se popotniki z avtodomi razlikujejo po tem, ali želijo prenočevati v kampih, v katerih običajno ostanejo več dni, ali pa si želijo zgolj kratkega postanka za eno ali dve noči ter hkratnega raziskovanja okolice. Kot je ocenila, je v Sloveniji trenutno že najmanj 300 lokacij za postanek avtodomov, od tega jih je v mrežo vključenih več kot 150, ki se na ta način tudi posebej promovirajo. "Avtodomarji si želijo urejenih lokacij, kjer se počutijo varne in dobrodošle," je izpostavila Laznikova.

Z avtodomi potujejo predvsem turisti, ki iščejo oddih v čistem, naravnem okolju in se zanimajo za aktivnosti v naravi. Večinoma gre za družine iz urbanih okolij, ki tako preživijo svoj dopust na aktiven način v naravi, ugotavljajo v STO. Zato so nova postajališča posebej dobrodošla na destinacijah, ki so za goste z avtodomi najbolj zanimive. Med njimi je Kranjska Gora, kjer doslej pravega postajališča za avtodome ni bilo, potrebe so začasno reševali s parkiriščem pod smučiščem, ki pa je bila pogosto zaparkirano z avtomobili in ni imelo pogojev za ureditev ustrezne infrastrukture.