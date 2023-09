Slovenkama kavo pripravila princ William in podjetnik Steven Barltlett

Princ William je že julija presenetil, ko je v Londonu v potujoči kuhinji pomagal s pripravo in postrežbo hamburgerjev. Posnetki 41-letnega prestolonaslednika so kmalu za tem zaokrožili po družbenih omrežjih, oboževalci pa so bili nad njegovo vsakdanjo gesto navdušeni. Morda je bil prav to razlog, da se je William odločil, da to ponovi in s pripravo kave preseneti v lokalu v obalnem pristaniškem mestu Bournemouth.

Amadeja in Tamara Jesovnik sta bili zelo presenečeni, ko sta se po sprehodu po angleškem mestu Bournemouth odločili, da se ustavita še na kavi, postregel pa jima jo je kar sam princ William v družbi poslovneža in vplivneža Stevena Barltletta. Slovenki je pri pultu pozdravil kar prestolonaslednik, ki je z nasmehom pobral njuni naročili in jima nato tudi sam postregel.

icon-expand Princ William in Steven Barltlett sta presenetila Slovenki in jima v mestu Bournemouth postregla kavo. FOTO: Amadeja in Tamara Jesovnik

"Bilo je sončno jutro v Bournemouthu sredi angleške obale, ko sva se dve Slovenki odločili za sprehod po mestu. Sonce je sijalo, veter je nežno pihal in bilo je jasno, da bo to čudovit dan. Po prijetnem sprehodu sva se odločili, da si privoščiva kavo v priljubljeni kavarni Pret. Ko sva prispeli tja, pa se je zgodilo nekaj zelo nenavadnega. Okoli nas je bilo toliko ljudi, da sva imeli občutek, da se je odvijal kakšen velik dogodek, pa nisva vedeli. Ker pa sva bili že precej lačni in žejni, sva se odločili, da se prebijeva skozi množico in prideva do pulta, kjer bi končno lahko naročili svoji zasluženi kavi," sta začetek nepozabnega dne opisali Tamara in Amadeja Jesovnik.

icon-expand Princ William in Steven Barltlett sta gostom lokala kuhala in stregla kavo. FOTO: Amadeja in Tamara Jesovnik

"Ko sva prišli do pulta, sva se zazrli navzgor, da bi prebrali meni, tam pa sta stala princ William in Steven Barltlett, slaven podkaster in sovoditelj Dragon Den! Sprva sva mislili, da sva v sanjah ali da naju je vonj kave naredil malo omotični, ampak ne, bilo je resnično. Princ William naju je pozdravil z nasmehom in naju vprašal, kaj bi želeli naročiti. Po začetnem šoku sva končno naročili svoji kavi in prigrizke. In ne samo, da sva naročili pri princu, temveč nama je tudi sam postregel! Kava je bila odlična, prigrizki pa so bili naravnost božanski," sta pohvalili prinčevo postrežbo.

icon-expand Steven Barltlett, obkrožen z množico FOTO: Amadeja in Tamara Jesovnik