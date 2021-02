Slovenska lastnica hotela na Zanzibarju s plesom ohranila delovna mesta

Mariborčanka Marina Lanza je lastnica čudovitega butičnega hotela Next Paradise, ki leži na severnovzhodnem delu otoka Zanzibar v Tanzaniji. Zgrajen je bil pred 13 leti, Marina pa se je v otok zaljubila, ko se je tja prvič odpravila na družinski dopust. Očarali so jo neokrnjena narava, snežno bel pesek, neverjetna klima in bujno rastje.

Nekaj let kasneje se ji je porodila poslovna ideja: našla je košček zemlje ob morju in sprva je tam nameravala urediti prostor zase in morda tudi nekaj sob za oddajanje. Toda kasneje je ideja prerasla v ambicijo in skupaj z možem sta zgradila hotel z dvanajstimi sobami. Z leti se je hotel širil, z njim pa tudi ponudba: bungalovi s prostornimi terasami in pogledom na morje ter hiški Vila Marina in Honey moon suite, ki imata vsaka svoj bazen. Prejeli so tudi certifikat odličnosti TripAdvisor-ja, spletišča za potovanja in restavracije ter priznanje portala za rezervacij namestitev Booking. To dvoje je po njihovih besedah veliko pripomoglo k vse večjemu povpraševanju gostov.

Gostili tudi Severino in njenega moža Igorja

Next Paradise je tako postal butični hotel s 27 sobami, ki se nahaja na eni izmed najlepših belih peščenih plaž, ki je zaščitena s koralnim grebenom. Očarljiv majhen hotel slovi po svoji eleganci, odlični hrani ter po intimnem in mirnem vzdušju. Postal je priljubljena lokacija za mladoporočence in poročna potovanja. Med drugim so gostili tudi že nekaj znanih osebnosti, med njimi slavnega alpinista Reinholda Messnerja in hrvaško pevko Severino ter njenega moža Igorja Kojića. Na njuno željo so jima priredili tradicionalno afriško masajsko poroko.