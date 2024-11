Slovenska plesalca svetovna prvaka kraljevske discipline

V armenskem mestu Yerevan se je zaključilo svetovno prvenstvo v kraljevi plesni disciplini, kombinaciji desetih plesov. V čudovitem ambientu dvorane Dvin music je občinstvo uživalo ob nastopih najboljših plesnih parov sveta. Pravilo je, da se svetovnega prvenstva lahko udeleži le najboljši predstavnik vsake države in tako sta slovenska prvaka v konkurenci 31 plesnih parov potegovala za naslov najboljšega na svetu. Akim Pekunov in Maša Kastelic sta svojo plesno formo potrdila že na evropskem prvenstvu, kjer sta osvojila 2.mesto, sedaj pa sta svoj nastop pripeljala na najvišjo raven. Z odličnim plesanjem in krasno stilsko podobo ter samozavestnim finalnim nastopom sta si priplesala naslov svetovnih prvakov.

Maša in Akim, 25-letni plesni par, sta člana plesnega kluba Feniks iz Ljubljane. Slovensko-ukrajinska naveza, ki uspešno skupaj pleše že 7 let, je prvi vidnejši rezultat na mednarodnem parketu dosegla leta 2019 v kategoriji do 21 let, ko sta osvojila 3.mesto na svetovnem prvenstvu v 10. plesih. Leta 2022 sta med člani postala evropska pokalna prvaka, lani sta na svetovnem prvenstvu osvojila bron, letos septembra sta si na Poljskem priplesala naslov vice prvakov Evrope, največji dosežek njune kariere pa je vsekakor osvojitev naslova svetovnih prvakov v kombinaciji v Armeniji.

Ob podpori trenerjev Blaža Pocajta, Vedrana Ćelića in Nataše Ambrož sta Maša in Akim ponosno dvignila slovensko zastavo in potrdila, da ima Slovenija najboljše plesalce na svetu. Slovenija se je po dolgem premoru vrnila na zemljevid najboljših držav v kraljevi disciplini 10 plesov.