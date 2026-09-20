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Slovenci segli v sam mednarodni vrh: na Kitajskem zasedli tretje mesto

Peking, 20. 09. 2026 19.40 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Eko reli na Kitajskem

60 posadk, med njimi 12 evropskih in le ena slovenska. Franko Špacapan in Sebastjan Kobal sta se med 10. in 14. septembrom pomerila z vrhunsko svetovno konkurenco, naposled pa sta se zavihtela v sam mednarodni vrh. Na mednarodnem tekmovanju FIA EcoRally Cup China 2026 sta osvojila tretje mesto.

Franko Špacapan in Sebastjan Kobal sta se med 10. in 14. septembrom na Kitajskem pomerila s 60 posadkami, med njimi je bilo 12 evropskih.

"FIA Eco Rally China ni klasičen reli, pri katerem štejeta predvsem hitrost in moč. V ospredju sta natančnost vožnje in energetska učinkovitost, tekmovanje pa hkrati promovira električno mobilnost, trajnostni avtomobilski šport in regije, skozi katere poteka trasa," je po vrnitvi v Slovenijo povedal Špacapan.

Tekmovanje se je začelo v mestu Hefei, enem od pomembnejših središč kitajske avtomobilske industrije in razvoja električnih vozil. Trasa, dolga več kot tisoč kilometrov, je povezala mesta Hefei, Anqing, Chizhou, Huangshan, Xuancheng in Wuhu, je dodal.

Tekmovalce je trasa vodila od mestnih hitrih cest do lokalnih cest med riževimi polji, plantažami čaja in zavitimi hribovskimi cestami kitajskega podeželja. Prav slednje so za slovensko posadko predstavljale enega večjih izzivov, a tudi eno najbolj zanimivih izkušenj celotnega tekmovanja, sta dejala.

Eko reli na Kitajskem
Eko reli na Kitajskem
FOTO: Franko Špacapan

Slovenca sta na štirih posameznih tekmovanjih dosegla 6., 5., 2. in 2. mesto (vsak dan je štel posamično), v razvrstitvi porabe energije pa sta bila šesta. V skupnem seštevku FIA EcoRally Cupa jima je to prineslo odlično tretje mesto. Zmagala je češka posadka Michal Zdarsky in Jakub Nabelek, druga je bila posadka Guido Guerrini in Artur Prusak (San Marino in Francija).

Slovenska posadka se že vrsto let uvršča med najboljše v tej disciplini. Špacapan in Kobal sta večkratna državna prvaka v eko reliju, nazadnje sta naslov osvojila leta 2025, redno pa nastopata tudi na mednarodnih tekmovanjih FIA EcoRally. Za Špacapana in Kobala je bil to že tretji eco reli v Aziji.

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eco rally kitajska eko reli
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