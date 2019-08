Slovenska profesionalna morska deklica: Sanje se lahko uresničijo

Morska deklica Arabella oziroma Barbara Petek bo letos barve Slovenije zastopala na svetovnem prvenstvu morskih deklic. Ob tem nam je predstavila poslanstvo profesionalne morske deklice in razkrila kaj vse potrebuje za ta 'šport', koliko časa drži dih in kako poteka svetovno prvenstvo morskih deklic.

Barbara Petek se je pred tremi leti in pol odločila, da svoje sanje spremeni v resničnost. Odpravila se je na Filipine, kjer je na mednarodni akademiji za morske deklice (International Mermaid Swimming Instructor Association – IMSIA) pridobila licenco za profesionalno morsko deklico in inštruktorico za plavanje morskih deklic ter tako postala morska deklica Arabella.

Navdušila jo je Disneyjeva risanka Mala morska deklica. FOTO: Barbara Petek

Že v ranem otroštvu jo je navdušila Disneyjeva risanka Mala morska deklica. "Zame je tovrstno plavanje umetnost, hkrati pa je najboljša in najbolj učinkovita oblika rekreacije. Biti morska deklica v Sloveniji zame pomeni biti navdih drugim ljudem, predvsem otrokom, jim približati čarobnost življenja in pokazati, da se sanje lahko uresničijo, če dovolj močno verjamemo v njih," je povedala Barbara, ki je zdaj že tri leta profesionalna morska deklica. "V zadnjih letih v Sloveniji opažam, da je vedno več deklic navdušenih nad tem," je povedala in dodala, da je v naši državi sedem profesionalnih morskih deklic, ki pa delujejo pod zavodom Arabella – akademija za morske deklice Slovenja vas. Tudi do 5000 evrov za monoplavut Ni morske deklice brez značilnega barvitega ribjega repa oziroma monoplavuti, vendar pa profesionalne morske deklice ta nepogrešljiv pripomoček lahko stane kar nekaj denarja. "V zadnjih letih je na voljo ogromno različnih proizvajalcev repov za morske deklice. Na voljo so repi, ki so razmeroma ugodni, stanejo namreč okoli 100 evrov in so iz blaga podobnega kopalkam. Malo boljši so tisti iz tankega neoprena, katerih cena je okoli 400 evrov, pravi profesionalni repi iz silikona pa stanejo med 2000 in 5000 evrov," je povedala Petkova in dodala, da slednji tehtajo med 15 in 20 kilogrami ter so narejeni po naročilu.

Profesionalni repi iz silikona stanejo med 2000 in 5000 evrov. FOTO: Barbara Petek

Življenje pod vodo in prizadevanje za izboljšanje le tega Morske deklice kljub ljubezni do vode vsake toliko časa potrebujejo nekaj kisika in Barbara lahko brez njega zdrži kar tri minute, če se ne giblje. Pravi pa, da je zmožnost zadrževanja diha odvisna od treninga in gibanja – ko pod vodo plava in pleše, lahko dih drži 58 sekund. Barbara pa pravi, da so morske deklice tudi ambasadorke morja in se tako trudijo na različne načine osveščati ljudi o problematiki onesnaževanja morja, oceanov in voda nasploh. "Velik problem predstavlja predvsem onesnaževanje s plastiko za enkratno uporabo. Na to želimo opozoriti z raznimi objavami na družbenih omrežjih, želimo pa organizirati tudi delavnice, kjer bi ljudem predstavili, kaj lahko uporabljajo namesto plastike ter podali ideje za recikliranje in ponovno uporabo,"nam je zaupala. Svojega znanja pa ne predaja naprej le na področju okoljevarstva, Barbara je s prijateljico ustanovila tudi poletno šolo za morske deklice, kjer navdušence nad temi 'morskimi bitji' učita pravilnega dihanja, plavanja z repi in razne podvodne trike.

S prijateljico je ustanovila tudi poletno šolo za morske deklice. FOTO: Barbara Petek

Svetovno prvenstvo morskih deklic – manj vdihov, več točk Ni pa vse le zabava in sprostitev, morske deklice s celega sveta se lahko prijavijo na svetovno prvenstvo morskih deklic (World Mermaid Championship, op. a.) in letos bo naše barve na Kitajskem zastopala prav Barbara. Tekmovanje je sestavljeno iz ocenjevanja tehnike plavanja z monoplavutjo na 12 metrov trebušno, bočno in hrbtno, nato morajo tekmovalci pripraviti dve koreografiji ob triminutni glasbi. Pri plesu žirija ocenjuje tehniko izvajanja likov in izvirnost, dodatne točke pa tekmovalci lahko dobijo s tem, da ne uporabijo plavalnih očal ali maske, ščipalke za nos in čepkov za ušesa. Več točk pa jim prinese tudi manj vdihov.

Slovenske morske deklice na Merlympics. FOTO: Barbara Petek

Barbara pa želi, da bi tudi v Sloveniji morske deklice lahko pomerile svoje moči, vendar je kandidatk premalo. Povedala pa je, da obstaja tekmovanje Merlympics, ki je nekakšno evropsko tekmovanje morskih deklic in je lani potekalo v Veliki Britaniji. Udeležile so se ga tudi vse slovenske morske deklice in bodo letos Slovenijo zastopale tudi v Nemčiji. Morska deklica Arabella pa se na svoj nastop že nekaj časa pripravlja, v spodnjem videu si lahko pogledate utrinek s treninga.

Morski dečki Na Facebook profilu svetovnega prvenstva morskih deklic je že objavljen seznam tekmovalcev, med katerim so tudi predstavniki moškega spola. Tudi oni nosijo barvit ribji rep in se imenujejo kar morski dečki (merman, op. a.).