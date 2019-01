Slovenske penine osvojile London

Slovenski vinarji, ki so doslej svetovno slavo dosegali z vinom, so tokrat osupli svet s peninami. Kar dve trofeji in pet zlatih priznanj so prejeli v Londonu, kjer so se že jeseni pomerili na srečanju največjih vsega sveta in ker ne gre le še za eno od mnogih komercialnih ocenjevanj, se bo našim vinarjem to poznalo predvsem pri prodaji, seveda tudi ugledu.

