Slovenski arhitekt navdušil na Dunaju: stol kot odgovor na trenutne čase

Stol C19 CHAIR.ity je kreativen odgovor na pandemijo novega koronavirusa. Njegova oblika je preslikava krone (po latinsko corone), plasti plazme okrog Sonca, ki predstavlja energije vesolja. Krona oddaja svetlobo in temperaturo, dva bistvena pogoja za življenje na Zemlji. In čeprav je virus dobil ime po tej neusahljivi energiji, je sončeva corona vendarle simbol soodvisnosti in povezanosti človeštva v usklajenem boju proti bolezni in delovanju za boljši jutri.

Stol C19 CHAIR.ity omogoča, da se uporabnik na njem odpočije in hkrati začuti pozitivno energijo in notranjo moč nad boleznijo, ki nam poleg mentalnega in telesnega zdravja poskuša odvzeti eno temeljnih lastnosti, ki opredeljuje človeka: človek je družbeno bitje, in le bližina sočloveka pripomore k njegovemu osebnostnemu razvoju.

Zasnoval ga je arhitekt Robert Klun, ki izpostavlja, da bo za zdravje človeka in planeta potrebno na novo ovrednotiti razmerje med našimi željami in dejanskimi potrebami: "Pravilno zasnovana arhitektura, ki razmišlja o človeku in človečnosti, in kakovostna notranja oprema, ki je zasnovana in izvedena v smeri bivanjskih potreb, ugodja in dobrega počutja, lahko še kako pripomoreta k zdravju človeka in narave."