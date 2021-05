Slovenski CBD izdelki iz ekološke konoplje

Terapevtski potencial CBD-ja in endokanabinoidni sistem

Vse od leta 1963, ko je izraelski znanstvenik Raphael Mechoulam pojasnil molekulsko strukturo CBD-ja, se število raziskav nenehno povečuje in posledično tudi naše razumevanje delovanja fitokanabinoida CBD (tj. kanabidiola)). Z raziskavami so ugotovili, da CBD lahko deluje:

- analgetično – lajša bolečine

- antibakterijsko – uničuje in zavira rast bakterij

- antidiabetično – znižuje in uravnava raven sladkorja v krvi

- antiemetično – blaži bruhanje in slabost

- antiepileptično – zmanjšuje ali celo preprečuje epileptične napade in krče

- protivnetno – blaži vnetja

- antiishemično – zmanjšuje tveganje za zamašitev arterij

- proti-proliferacijsko – zavira rast tumorjev in rakavih celic

- antipsoriatično – blaži luskavico

- antipsihotično – pomirja in blaži psihoze

- antispazmodično – sprošča krče v mišicah

- anksiolitično – lajša tesnobo

- kostno stimulativno – spodbuja rast kosti

- imunosupresivno – uravnava delovanje imunskega sistema

- anti prokinetično – blaži krče v črevesju

- nevro zaščitno – varuje živčni sistem pred degeneracijo

Najpomembnejša lastnost CBD-ja ter preostalih fitokanabinoidov je, da uravnavajo delovanje vašega endokanabinoidnega sistema, odgovornega za pravilno delovanje številnih telesnih funkcij.

Vas pestijo migrene, fibromialgija, težave s črevesjem, depresija, nihanje razpoloženja, tesnoba, kronične bolečine ali nespečnost? Vse to so lahko posledice pomanjkanja endokanabinoidov oz. neuravnovešenosti endokanabinoidnega sistema. Omenjene težave so simptomi, ki lahko nakazujejo, da poskusite z uporabo CBD izdelkov.

In kateri CBD izdelki so najboljši za vas?

CBD kapljice

Najprepoznavnejši konopljin izdelek so zagotovo konopljine CBD kapljice oziroma pogovorno tudi konopljino CBD olje. Veljajo za odlično vstopno točko v svet CBD izdelkov. Pri Hempiki imamo v ponudbi 3 različne koncentracije CBD kapljic, vse pa so narejene iz ekstrakta s celotnim spektrom kanabinoidov, kar naredi kapljice učinkovitejše kot sicer, saj le ob uporabi ekstraktov s celotnim spektrom kanabinoidov dosežemo tako imenovani sinergijski učinek, zaradi katerega se terapevtski potencial kapljic še poveča, saj telo ne izkoristi le CBD-ja, temveč tudi preostale učinkovine konoplje.

300mg oziroma 3% CBD kapljice

Nizka vsebnost CBD-ja zagotovo pomeni nižjo ceno končnega izdelka, kar pa še ne pomeni, da so takšne kapljice neučinkovite. Prav nasprotno - številne stranke poročajo, da je uporaba 300mg CBD kapljic bistveno pripomogla k izboljšanju splošnega dobrega počutja. Menimo, da so tovrstne kapljice odlične za zagotavljanje pravilnega (uravnovešenega) delovanja vašega endokanabinoidnega sistema.

500mg oziroma 5% CBD kapljice

500mg CBD kapljice so najpogostejša vstopna točka v svet CBD izdelkov. Nekoliko višja vsebnost CBD-ja kot tudi preostalih kanabinoidov se glede na izjave uporabnikov odlično izkaže pri lajšanju tesnobe, izboljšanju spanca, dermatitisu in luskavici.

1000mg oziroma 10% CBD kapljice

10% CBD kapljice Hempika so najbolj prodajan CBD izdelek v naši ponudbi. Za nakup 1000mg CBD kapljic se odločajo predvsem redni uporabniki CBD izdelkov ter tisti, ki si s pomočjo CBD-ja želijo izboljšati kakovost življenja in izkoristiti kar največ terapevtskega potenciala le-tega.

Poleg konopljinega ekstrakta s celotnim spektrom kanabinoidov vse Hempika CBD kapljice vsebujejo tudi ekološko pridelano in hladno stiskano konopljino olje, za katerega zagotovo že veste, da velja za enega najboljših (morda celo najboljše) rastlinskih olj. Z uporabo CBD kapljic ne boste izkoristili le CBD-ja, temveč tudi Omega 3 in Omega 6 maščobne kisline, ki se nahajajo v konopljinem olju in bistveno pripomorejo k zdravju srca in možganov.

Konopljina smola

Konopljina smola Hempika, pogovorno kar CBD smola ali CBD pasta sestoji iz konopljinega ekstrakta s celotnim spektrom kanabinoidov, čebeljega voska ter kokosovega masla. Čeprav se morda nekomu zdi uporaba kokosovega masla odveč, temu ni tako, saj se kanabinoidi vežejo na maščobe, posledično pa vaše telo lahko izkoristi bistveno več CBD-ja kot sicer.

Pri Hempiki imamo v ponudbi 3 različne koncentracije konopljine smole - 20% (1000mg), 30% (1500mg) ter 50% (2500mg). Navadno se za konopljino smolo odločajo tisti s hujšimi oblikami simptomov, za katere je terapevtski potencial CBD-ja znanstveno dokazan.

Konopljina smola je na voljo v dispenzerju, kateri omogoča enostavno in natančno odmerjanje - vse tja do 0,01 ml.

20% oziroma 1000mg konopljina smola

Enaka vsebnost CBD-ja kot pri "najmočnejših" Hempika CBD kapljicah v obliki smole. Zaradi nekoliko manjšega volumna (5 ml), je CBD pasta bolj koncentrirana, zato lahko enostavneje odmerimo večje odmerke;pri CBD kapljicah smo primorani količino CBD-ja namreč odmerjati glede na število kapljic.

Za 20% konopljino smolo se odločajo predvsem tisti, katerim olje ne ustreza, vendar si še vedno želijo nekoliko nižjo vsebnost CBD-ja (v primerjavi z ostalima dvema izdelkoma).

30% oziroma 1500mg konopljina smola

Nekoliko višja vsebnost CBD-ja se odlično izkaže pri uravnavanju delovanja vašega endokanabinoidnega sistema kot tudi pri lajšanju številnih simptomov. 1500mg konopljina smola Hempika, se glede na izjave uporabnikov odlično obnese pri epilepsiji, artritisu in lajšanju bolečin.

50% oziroma 2500mg konopljina smola

CBD izdelek z najvišjo vsebnostjo CBD-ja ter ostalih kanabinoidov se najučinkoviteje spopade s številnimi simptomi in odlično pripomore k uravnavanju delovanja endokanabinoidnega sistema. Uporabniki CBD izdelkov se za 50% CBD pasto največkrat odločajo zaradi izjemno visoke vsebnosti CBD-ja, saj lahko z majhnimi odmerki CBD pasto uporabljajo celo nekaj mesecev, višji odmerki, pa se odlično izkažejo pri lajšanju številnih že omenjenih simptomov.

CBD mazilo

Konopljino CBD mazilo Hempika vsebuje ekstrakt celotnega spektra s 300mg CBD-ja ter druge skrbno izbrane naravne sestavine (tj. konopljino olje, olje grozdnih pešk, karitejevo maslo, … ), ki se kot celota odlično izkažejo pri negi kože ter lajšanju številnih drugih kožnih težav.

Glede na izjave uporabnikov so suha, poškodovana koža ter luščenje le-te, le še preteklost. Antioksidativne lastnosti kanabidiola lahko bistveno pripomorejo k hitrejšemu celjenju ran ter izboljšanju obrambnega mehanizma vaše kože. V kombinaciji s CBD kapljicami ali konopljino CBD smolo naj bi se konopljino CBD mazilo odlično izkazalo pri lajšanju simptomov luskavice/psoriaze.

CBD Izolat

Najčistejša kristalizirana oblika naravnega kanabidiola (CBD). CBD izolat Hempika vsebuje več kot 99% kanabidiola, ločenega od preostalih biološko aktivnih kot tudi neaktivnih konopljinih učinkovin. Čeprav CBD izolat ne zagotavlja t. i. entourage efekta velja za odlično izbiro za vse tiste, ki ste morda alergični na terpene ali (pre)občutljivi na THC - čeprav ga je v CBD izdelkih manj kot 0,2%.

Za CBD izolat se povečini odločajo profesionalni športniki, saj je WADA (svetovna protidopinška agencija) molekulo CBD-ja izvzela iz prepovedanih snovi v športu. Čeprav se CBD izdelki s celotnim spektrom kanabinoidov v večini primerov izkažejo za bistveno učinkovitejše, pa so protivnetne lastnosti CBD-ja izjemnega pomena za regeneracijo športnikov.

Kakšen CBD izdelek izbrati?

Kot ste lahko opazili, je na voljo široka paleta CBD izdelkov Hempika. In kateri CBD izdelek je najboljši za vas?

Ste morda profesionalni športnik? Imate morda kožne težave? Ali si želite izboljšati delovanje vašega endokanabinoidnega sistema?

Ste morda profesionalni športnik? Imate morda kožne težave? Ali si želite izboljšati delovanje vašega endokanabinoidnega sistema?





