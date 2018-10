Slovenski frizerski festival razkril najbolj trendi pričeske

Slovenski frizerski festival je osrednji frizerski dogodek, ki je bil letos že 19. zapored organiziran s strani revije Salon in je potekal v Ljubljani. Gre za edini večji dogodek, namenjen izključno stroki, kjer se vsako leto različni frizerski saloni in podjetja predstavijo s svojimi modnimi lasnimi pričeskami, s katerimi postavijo smernice za prihajajoče sezone.

Ena izmed nastopajočih ekip je bila tudi frizerska hiša Mič Styling, ki se je predstavila s kolekcijo Flavours (Okusi). Kolekcija je bila pospremljena z opisom: ''Privlačna in zapeljiva, čuteča in čutna ... Vse to je kolekcija Flavours, ki jo odlikuje izjemna tehnika in domišljena estetika. Z njo se vrhunski frizerski mojstri poklanjamo vznemirjenju, ki nas prevzame, ko smo v družbi dobrega in lepega.''

V fotogaleriji zgoraj so priloženi utrinki s samega dogodka, pod fotografije pa sta se podpisala Ana Slamič in Gregor Zupančič.