Slovenski paviljon na beneškem bienalu zaradi poplav zaprli predčasno

Slovenski paviljon na letošnjem umetnostnem bienalu v Benetkah, v katerem se je predstavil Marko Peljhan z delom Here we go again...System 317, je bil eden od paviljonov, ki so jih poškodovale novembrske poplave. Voda ga je poškodovala do te mere, da je zadnje dni zaprt, so sporočili iz Moderne galerije. Bienale se bo sicer sklenil v nedeljo.

Peljhan je na bienalu postavil novo delo iz serije Resolucija, s katerim se odziva na sodobno stanje sveta, ki zahteva vnovično odkrivanje prostora, kraja ali fizične lokacije posameznika in utopičen odgovor na hitre spremembe razmer življenjskega okolja.

V tem smislu je avtonomno plovilo System 317 neke vrste kolonizacijsko, apokaliptično in piratsko orodje. V njem Peljhan združuje vizijo, potencial in nemožnost dokončnega izhoda iz hitro propadajočih planetarnih razmer v postopku vzvratne konverzije. Umetnik je predložil izgradnjo protibojnega stroja za čas, ko se globalni imperiji z neznansko neodgovornostjo in destruktivnim potencialom znova spopadajo, so zapisali v Moderni galeriji.

Umetniško delo je nastalo v sodelovanju z arhitekturnim birojem Trošt&Krapež in stalnimi sodelavci Zavoda Projekt Atol. Kustos predstavitve v Benetkah je bil Igor Španjol, komisarka pa direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac.

Projekt je po podatkih galerije uspešno predstavljal Slovenijo na letošnji 58. mednarodni umetnostni razstavi. Bil je tudi medijsko odmeven, med drugim je spletna platforma The Art Newspaper uvrstila predstavitev Republike Slovenije med pet najboljših paviljonov v Arzenalu.

"Delo Here we go again...System 317, Situacija iz serije Resolucija, 2019 je doživelo zelo dober strokovni odziv in avtor je v dogovorih za več novih postavitev v ZDA, Evropi in na Japonskem, ki pa so zdaj zaradi poškodb in potrebe po popolni obnovi oziroma novi izdelavi pod vprašajem," so še sporočili iz galerije.

Bienale je bil pod kuratorstvom Ralpha Rugoffa in naslovom May You Live in Interesting Times odprt od 11. maja.