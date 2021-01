Slovenski špediter zaradi 'simpatične' nemščine postal viralna zvezda

"Težava je, da je huda zima, cesta pa zelo spolzka. Ni se dalo prav kreniti, kar naenkrat je šlo malo levo, potem pa desno. Enostavno se ni dalo reagirati." Tako je zimske razmere za nemško lokalno televizijo slikovito opisal slovenski špediter Darko Josipović, ki je pred dnevi s tovornjakom zletel s ceste.

"Nič ni pomagalo. Jaz pa nisem imel obteženega tovornjaka, saj sem prevažal toaletni papir. Zimske razmere so res neugodne, ampak na srečo vsaj ni bil nihče poškodovan, tako da je vse dobro," je še povedal.

Sreča v nesreči pa ni bila tista, zaradi katere je Josipović danes prava internetna senzacija. Naslovnice nemških, hrvaških in tudi slovenskih spletnih portalov polni predvsem zaradi izredno simpatične nemščine.

Vozil je 90 kilometrov na uro in zapeljal na led, bilo je strašno in lahko bi se končalo tragično, pripoveduje danes. To, da je postal viralna zvezda, pa ga ne moti.

"Bom rekel, glede na to dobo telefonov, mobijev, selfijev, se mi zdi to normalno," pravi Josipović, ki je vesel, da se v nesreči ni nihče poškodoval. Na kraj nesreče je nemudoma prišla pomoč, žalosti ga le, da mu ni uspelo dobiti rezervnega vozila. Pomagal mu je tudi konkurent.

To je tisto, kar šteje, še pravi Josipović, ki so ga na račun posnetka klicali tudi iz Švice.