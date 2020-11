Slovo od simbola Jugoslavije: pred 12 leti je bil izdelan zadnji Yugo

Pred 35 leti je Zastava izvozila prvega Yuga na ameriško tržišče in ga kupcem ponudila po ceni 3990 dolarjev (3400 evrov). Obletnico prihoda Yuga v ZDA je pred petimi leti zabeležil tudi britanski BBC , ki ga je poimenoval kot "zadnji res grozen avtomobil". Spomnili so na njegovo oznako GV, ki je pomenila "good value" (dobra vrednost) in pripisali, da je bila ta marketinška poteza že od samega začetka obsojena na propad.

BBC je poročal, da je bil za prihod Yuga na ameriško tržišče odgovoren Malcolm Bricklin, ki je izkoristil dejstvo, da je bilo sredi osemdesetih let v ZDA zaželeno, da imajo vsi poceni in ekonomična vozila. S pomočjo politikov in diplomatovHenryja Kissingerja in Lawrencea Eagleburgerjaso dosegli dogovor z jugoslovanskimi oblastmi in Američani so si Yuga prvič lahko ogledali na avtomobilskem sejmu v Los Angelesu leta 1984. Da so ga lahko začeli prodajati, je bilo na njem treba narediti 500 popravkov.

Čeprav je bila maksimalna hitrost, ki jo je lahko dosegel, okoli 138 kilometrov na uro in je bil takrat najpočasnejši avtomobil na ameriškem trgu, je bila prodaja bliskovito hitra. Raziskava, ki jo je leta 1987 objavila revija "popular Mechanics", je pokazala, da je bil Američanom zelo všeč. Približno 78 odstotkov lastnikov v ZDA je njegovo kakovost ocenilo kot dobro ali odlično, 42 odstotkov pa jih je reklo, da ga bi kupili ponovno.

Avto je blestel tudi v več filmih, med drugim v Die hard (Umri pokončno) in Drowning Mona (Kdo je ubil Mono?).