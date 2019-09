Smešna stran prisrčnih živali

Živali so brezmejni vir zanimivih in tudi komičnih trenutkov, kar dokazujejo tudi fotografije 40-ih finalistov natečaja Comedy Wildlife Photography Awards 2019. Natečaj, ki sta ga začela Paul Joynson-Hicks in Tom Sullam, oba profesionalna fotografa, je globalno, spletno in brezplačno tekmovanje, katerega cilj je prikazati čudovito naravo v vsej svoji lepoti."Vsako leto izvedemo natečaj in vsakič je bolj in bolj zanimivo videti, kako si ljudje na humoren način predstavljajo življenje v divjini," je povedal Joynson-Hicks.

Zmagovalec natečaja, ki bo znan 13. novembra, si bo prislužil enotedenski safari v Keniji, zraven pa bo dobil še unikatno, ročno izdelano plaketo. Zmagovalca lahko pomagate izbrati tudi vi, in sicer na spletni strani natečaja.