Reševalci na raketni pogon: smo na pragu revolucije v gorskem reševanju?

Slovenci smo narod hribolazcev. Tudi tujci radi zahajajo v naše gore, kjer se še vedno zgodi veliko nesreč, reševalci pa včasih zaradi težko dostopnega terena težko pridejo do poškodovanih planincev. Tudi čakanje na helikopterski prevoz je včasih dolgotrajno. Zato je za nas še bolj zanimiv izum, ki so ga predstavili Angleži. Kot kaže, bi lahko že kmalu poškodovancem pomagali leteči reševalci, res leteči. In to na raketni pogon.