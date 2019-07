Smrketa, sramota, potegavščina: tuji mediji o lesenem kipu Melanie Trump

O lesenem kipu ameriške prve dame Melanie Trump, ki je zaživel v Sevnici, so se razpisali tudi nekateri tuji mediji. Pri BBC so se tako razpisali, da so domačini kip označili za Smrketo, Euronews pa se sprašuje, ali gre za poklon Melanii ali za potegavščino.

Skulptura Melania Trump, ki so jo uradno odkrili v petek v okviru razstave Ta Eho ameriškega umetnika Brada Downeyja v bližini Sevnice, odmeva tudi v svetovnih medijih. V Rožnem v Občini Krško so v okviru razstave Downeyja v ljubljanski Galeriji Vžigalica v petek odkrili skulpturo Melania, ki uteleša v bližnji Sevnici odraščajočo ameriško prvo damo. Naročilo je dobil rokodelec in kipar z motorno žago Aleš Župevc, znan pod imenom Maxi. Britanski BBCmed drugim piše, da so kipu ameriške prve dame domačini nadeli naziv Smrketa. Navajajo komentarje lokalnih prebivalcev, ki so med drugim kip označili za sramoto, ter da "ne izgleda kot Melania". Na drugi strani pa francoska tiskovna agencija AFPnavaja 66-letno Sevničanko Katarino, ki pravi, da je postavitev kipa dobra ideja: "Melania je slovenska junakinja, v ZDA se je povzpela na sam vrh." Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ameriški New York Post je med drugim navajal še odziv domačinov, da je bizarna podoba žalitev slavne nekdanje sosede. "Čeprav so domačini ponosni na najbolj slaven izvoz, Melanio, niso prav nič navdušeni nad podobnostjo med kipom in njo," je poročala britanska ITV. 24-letna študentka arhitekture Nikapa pravi: "Če je bila skulptura mišljena kot parodija, potem je bil umetnik uspešen." Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Podobno so skulpturo komentirali pri nemški televiziji RTL."Moralo bi biti lepo presenečenje za kraj, ki ga zaradi Melanie obiščejo številni turisti. Ampak namesto tega se domačini razburjajo," so zapisali.