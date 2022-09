14. septembra bo minilo 40 let od smrti monaške kneginje Grace, ki je umrla leta 1982 za posledicami prometne nesreče. Kneginje Grace, ki je svetovno slavo doživela kot hollywoodska igralka Grace Kelly, se v Monaku še vedno spominjajo s spoštovanjem, njena smrt pa po 40. letih ostaja zavita v tančico skrivnosti.

Prebivalci kneževine Monako se kneginje Gracie Patricie spominjajo predvsem po bleščečem nasmešku in njeni naklonjenosti starejšim, otrokom in revežem, ki jo je izkazovala v četrt stoletja trajajočem zakonu s knezom Rainierjem. Grace Kelly, najljubši igralki režiserja Alfreda Hitchocka ni nihče napovedoval, da bo pri 26 letih zasedla monaški prestol, vendar pa se je to zgodilo prav hitro.

icon-expand Smrt monaške kneginje Grace po 40 letih ostaja zavita v tančico skrivnosti. FOTO: AP

Grace je 33-letnega monarha spoznala med filmskim festivalom v Cannesu leta 1955. Komaj leto dni zatem, 19. aprila 1956, se je z njim poročila. S poroko oz. novo vlogo kneginje se je ameriška igralka, rojena 12. novembra 1929 v Philadelphii, s težkim srcem poslovila od obetavne kariere, v kateri je dobila celo oskarja. Poroka je potekala v monaški katedrali v navzočnosti vseh evropskih kronanih glav, spremljalo pa jo je tudi 30 milijonov televizijskih gledalcev po svetu. Poroka med lepo igralko in mladim knezom je veljala za uresničenje pravljice, kneževina Monako pa je postala simbol sreče, lepa kneginja in knez ter njuni trije otroci: princesi Carolina in Stephanie ter princ Albert v mali kneževini, ki je postala najbolj priljubljeno zbirališče filmskih zvezd in zvezdnikov ter bogatašev.

icon-expand Grace Kelly je v svoji igralski karieri osvojila prestižnega oskarja. FOTO: Twitter

A sreča se je razblinila 13. septembra 1982, ko je vozilo kneginje, ki jo je spremljala takrat 17-letna princesa Stephanie, na ovinkasti monaški cesti zdrsnilo z vozišča 40 metrov globoko v prepad. Kneginja je dan kasneje podlegla poškodbam, stara 52 let. Monaška kneginja se je smrtno ponesrečila na cesti, kjer je posnela enega najbolj prepoznavnih prizorov svoje kariere. V Hitchockovem filmu Ujeti tatu iz leta 1955 po njej hitro vozi modrega kabrioleta, ob njej pa je na sovoznikovem sedežu nekoliko prestrašeni Cary Grant. O njeni smrti so javnost obvestili 24 ur po nesreči, okoliščine nesreče pa niso bile nikoli pojasnjene. V javnosti se je zato zvrstilo kup ugibanj. Je kneginja za volanom doživela srčni napad? Sta se pred nesrečo sprli s hčerjo? Je bila med nesrečo dejansko za volanom Grace ali njena hči Stephanie, ki je nesrečo preživela s pretresom možganov in počenim vretencem?

icon-expand Kneginja je dan po tragični prometni nesreči podlegla poškodbam, stara 52 let. FOTO: Profimedia