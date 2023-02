Smučišče v Kranjski Gori polno slovenskih, italijanskih in nemških smučarjev

Drugi teden šolskih počitnic je vreme odlično zimsko. Slovenska smučišča obratujejo. Tudi Kranjska Gora je te dni polna turistov, največ domačih, pa Hrvatov, veliko jih je prišlo še iz Nemčije in sosednje Italije. Na smučiščih je treba seveda upoštevati pravila in skrbeti za varnost. Tam so tudi policisti, ki za neupoštevanje predpisov napišejo kazen. Kako se je smučalo na petem največjem smučišču v Sloveniji, je preveril Luka Černe.

