V puščavi Sahara na zahodu Alžirije sneg pobelil sipine

Temperature na območju, ki ga obdaja gorovje Atlas, so se zadnje tri noči spustile pod ledišče, vendar je to še vedno le nekaj stopinj hladneje od povprečja v tem letnem času, navajajo pri BBC Weather. Sneg je pobelil puščavo tudi v letih 2021, 2018 in 2017, leta 2016 pa je presenetil številne prebivalce Ain Sefre, ki so sneg videli prvič po letu 1979.