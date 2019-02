So bolj pametni večji ali manjši psi in kakšno vlogo ima pri tem velikost možganov?

So bolj pametni večji ali manjši psi in kakšno vlogo ima pri tem velikost možganov? To vprašanje so si zastavili znanstveniki z univerze v Arizoni in ugotovili, da samo po velikosti možganov ne moremo soditi o inteligentnosti psa, kljub temu pa so se psi z večjimi možgani bolje odrezali na nekaterih inteligenčnih testih.

Raziskava je pokazala, da imajo večji psi z večjimi možgani boljše kognitivne sposobnosti. Zakaj je to povezano, si znanstveniki ne znajo pojasniti, je v sporočilu za javnost univerze v Arizoni zapisal vodja raziskave Daniel Horschler.

V raziskavi je sodelovalo več kot 7000 čistokrvnih psov 74 različnih pasem. Na podlagi podatkov o posamezni pasmi so določili velikost njihovih možganov, upoštevali pa tudi, ali oz. kako dobro so psi trenirani.

Večji psi z večjimi možgani imajo boljši kratkotrajni spomin in premorejo več samokontrole kot manjši psi. Niso pa se nič bolje odrezali na testih socialne inteligence, so avtorji raziskave zapisali v strokovni revijiAnimal Cognition.

Da bi preverili njihov kratkotrajni spomin, so lastniki v prisotnosti svojega psa skrili priboljšek pod enega od dveh plastičnih lončkov. Nato so čakali 60, 90, 120 ali 150 sekund, preden so psa izpustili, da si privošči priboljšek. Test je pokazal, da so se manjši psi težje spomnili, kje je gospodar skril priboljšek.

Da bi preverili samokontrolo, so lastniki v navzočnosti psa skrili priboljšek in mu prepovedali, da bi ga pojedel. Nato so psa ali opazovali, si zatisnili oči ali pa mu obrnili hrbet. Večji psi so praviloma dlje časa čakali, preden so pojedli priboljšek.

Ugotovitve raziskave kažejo to, kar so znanstveniki doslej ugotavljali že pri primatih – da je velikost možganov povezana s kognitivnimi sposobnostmi psa, vendar pa ne tudi z ostalimi vrstami inteligence, je povzel spletni portal Science Daily.