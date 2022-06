Španska oblikovalca Victorio in Lucchino z lastnim muzejem v Andaluziji

Muzej, posvečen delu oblikovalcev Victoria in Lucchina, vključuje tkanine, modele oblek, dodatke in nakit iz skoraj pet desetletij trajajoče kariere oblikovalcev. Za njuno delo so značilne svetle barve ter uporaba čipk in volančkov.

"To je lep zaključek najine poklicne kariere. Zadovoljna sva, da bova ostanek najinega dela pustila prihodnjim generacijam," je pred odprtjem muzeja za AFP povedal 68-letni Jose Luis Medina del Corral, ki se predstavlja z oblikovalskim imenom Lucchino. Z 72-letnim Josejem Victorjem Rodriguezom Carom, ki je bolj znan kot Victorio, sta se srečala v 60. letih prejšnjega stoletja, ko sta bila še najstnika. Kmalu sta ugotovila, da ju druži neustavljiva strast do mode.

Leta 1975 sta se združila, da bi ustvarila blagovno znamko Victorio y Lucchino, desetletje pozneje pa sta se na mednarodno prizorišče prebila z udeležbo na mednarodnem sejmu v New Yorku. Od takrat so bile njune kreacije na modnih pistah na Japonskem, v Nemčiji, Italiji in ZDA, nosile pa so jih vrhunske manekenke, kot sta Claudia Schiffer in Elle McPherson.