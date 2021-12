Španskemu škofu, ki se je poročil z avtorico satanske erotike, so odvzeli pooblastila

"Kot je javno znano, se je škof Xavier Novell Goma, zaslužni škof Solsone, 22. novembra v mestu Suria v provinci Barcelona civilno poročil s Silvio Caballol," je konferenca zapisala v izjavi. Vsak duhovnik, ki se želi poročiti, pa čeprav samo civilno, je suspendiran, so dodali.

Škof bo sicer lahko obdržal svoj naziv, vendar pa ne bo smel opravljati nobene vloge, povezane s funkcijo. "Prepovedana je kakršna koli učna dejavnost, tako javna kot zasebna," je še zapisano v izjavi.

Novell Goma je najmlajši španski škof postal leta 2010, pri 41 letih. Je zelo cenjen konservativec in je domnevno podpiral terapije, s katerimi so skušali spreobrniti homoseksualce, izvajal pa je tudi eksorcizme. Veliko pozornosti je v javnosti vzbudil tudi s podporo katalonski neodvisnosti, poroča The Guardian.

"Zaljubil sem se in želim narediti pravo stvar"

Avgusta letos je 52-letni škof odstopil "zaradi osebnih razlogov", nekaj tednov kasneje pa je izbruhnil škandal, ko so v javnost prišle informacije, da se je poročil s Caballolovo. Psihologinja, ki je postala pisateljica, je med drugim napisala knjigo z naslovom Pekel Gabrielovega poželenja.

Novell Goma je takrat za spletni portal Religion Digital dejal, da se je zaljubil in da želi narediti pravo stvar.

Caballolova, 38-letna pisateljica in usposobljena klinična psihologinja, je medtem na spletni strani svojega založnika Lacre opisana kot "dinamična in transgresivna avtorica, ki je zaznamovala zahtevni svet literature ter pretresla naše moralne in etične navade".

Novell ne sme več uveljavljati pravic in odgovornosti, ki so neločljivo povezane s škofovsko funkcijo, konferenca pa ni izključila še "morebitnih drugih posledic". Po poročanju lokalnih medijev naj bi škof zdaj na območju Barcelone iskal delo agronoma.