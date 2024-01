Spice Girls bodo dobile svoje poštne znamke

Druge slike vključujejo Victorio Beckham, ki je nastopila na turneji The Return of the Spice Girls Tour v Madison Square Gardnu v New Yorku leta 2008. Svojo pa bo dobila tudi Geri Halliwell-Horner v svoji ikonični obleki Union Jack na Brits leta 1997. Ginger Spice – kot je bila takrat znana – je tistega leta prišla na naslovnice, ko je poljubila takratnega princa Charlesa na dobrodelni prireditvi za Prince's Trust. Portret zdajšnjega kralja Karla III. se od aprila 2023 pojavlja na vseh standardnih znamkah kraljeve pošte.

Nadaljnjih pet znamk v miniaturnem listu so posamezne podobe članic skupine s fotografiranja Spice World.

Po izdaji njihovega debitantskega singla Wannabe, ki je leta 1996 dosegel vrh lestvic, je tako imenovana 'Spice manija' preplavila planet. Skupaj so izdale devet uspešnic številka ena v Združenem kraljestvu, med katerimi so bile tudi pesmi Say You'll Be There, 2 Become 1, Who Do You Think You Are, Spice Up Your Life in Viva Forever.

Spice Girls so s svojo edicijo znamk postale šele šesta glasbena skupina, ki jo je doletela ta čast. Pred njimi so leta 2007 svoje znamke dobili The Beatles, leta 2016 Pink Floyd, leta 2020 Queen, leta 2022 The Rolling Stone in leta 2023 Iron Maiden. Spice Girls so ob tej priložnosti dejale, da jim je v veliko čast, da jih je Royal mail uvrstil v tako eminentno družbo.