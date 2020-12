Pisno opravičilo Marilyn Monroe Joeju DiMaggiu sedaj na dražbi

Marilyn je na listek za prevzem oblek v čistilnici spisala opravičilo, ki ga je DiMaggio kasneje dolgo časa nosil v denarnici. Na papirčku je bilo zapisano: ''Dragi Joe, vem, da sem bila v zmoti. To, kar sem storila in kar sem rekla, se je zgodilo zato, ker so me nekatere stvari prizadele–in ne zato, ker bi tako tudi mislila. Bilo je neumno, da sem bila prizadeta, saj za to ni bilo dovolj razlogov, če sem natančna, ni bilo prav nobenega razloga za to.''

Igralka, ki je s športnikom v zakon skočila 14. januarja 1954 v mestni hiši v San Franciscu, je sporočilo zaključila z naslednjimi besedami:''Prosim, sprejmi moje opravičilo in ne bodi jezen na svojo punčko–ona te ljubi. Z ljubeznijo, tvoja žena (za vse življenje), gospa DiMaggio.''