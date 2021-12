Spletne šale, ki so najbolj nasmejale v letu 2021

Bernie Sanders v toplih volnenih rokavicah, zamaskirana Kim Kardashian na rdeči preprogi prireditve Met Gala, šokirana Oprah in paničen The Weeknd na nastopu na Super Bowlu. To so trenutki iz popularne kulture, ki so s pomočjo 'memov' postali tema spletnih šal in v letu 2021 poskrbeli za zvrhan odmerek smeha. Uporabniki družbenih omrežij so se pošalili tudi na račun nekaterih Slovencev.

Memi oziroma internetne šale, ki zaradi takšnega ali drugačnega razloga nastanejo okoli določenega dogodka, so v današnjem času nepogrešljiv del družbenih omrežij in tudi v letu 2021 jih je bilo ogromno. Spletnim šaljivcem tako niso ušli niti aktualni dogodki, ki so se zgodili na slovenskih tleh. Kdo bi lahko pozabil trenutek, ko je predsednik države Borut Pahor razburil celotno slovensko javnost, ker je izdal, kako se konča najnovejši Bondov film z igralcem Danielom Craigom? Nad predsednikovo potezo je bil razočaran celo njegov sin, ki je objavo komentiral zgolj z vzdihom: “Eh.” Drugi uporabniki pa so si dali nekoliko več duška in tako je nastala tudi spodnja šala:

Manjkalo ni niti šal na račun tekmovalcev resničnostnih šovov, ki so letos zabavali gledalce. Letošnjo pomlad so tako zaznamovale izjave tekmovalk iz resničnostnega šova Sanjski moški, v katerem je poleg Poloninega izbruha največ pozornosti prejela Pijina izjava.

Zabavno je bilo tudi na tuji sceni. Vrnimo se v začetek leta, natančneje v 20. januar, ko je v ameriški prestolnici Washington na inavguraciji kot 46. predsednik Združenih držav Amerike zaprisegel Joe Biden. Dogodek, ki sta ga zaznamovala mraz in pandemija covida-19, pa je številnim uporabnikom spleta ostal v spominu zaradi povsem drugega razloga. Kamera je namreč na dogodku ujela ameriškega senatorja Bernieja Sandersa, ki se namesto elegantne oprave izbral udobnejšo zeleno puhovko, tej pa dodal posebne pletene rokavice, ki so hitro postale priljubljen modni trend zimskega časa. Sedeči Bernie se je pojavil tudi v studiu televizijskega Pop Ina, ko je družbo delal voditeljici Oti Širci Roš.

Internetu ni ušel niti pevec The Weeknd, ki je februarja letos dobil priložnost nastopiti ob polčasu na znameniti športni prireditvi Super Bowl, ki za številne Američane predstavlja pomemben praznik, na katerega se vedno dobro pripravijo. Ko je zvezdnik v delu svojega nastopa pel uspešnico Can’t Feel My Face, ga je budno spremljala kamera in ujela nekajsekundni kader, v katerem je Kanadčan videti nekoliko paničen. Uporabniki Twitterja so to hitro izkoristili in ustvarili šale na njegov račun, te pa so postale tako viralne, da jih je videl tudi pevec. “Nisem jim mogel uiti, a bile so zares zabavne. Vesel sem, da nam je uspelo narediti nepozaben nastop, ki se ga bom z veseljem spominjal,” je dejal v nekem intervjuju. “Ko spiješ tri šilca, nato pa se spomniš, da danes nisi še ničesar pojedel.”

Marca je bila vsa pozornost medijske javnosti usmerjena v par, ki se je odločil pretrgati vezi z družino in se preseliti na drug kontinent. Princ Harry in njegova soproga Meghan Markle sta svojo odločitev argumentirala v prav posebnem intervjuju, ki ga je opravila ena in edina Oprah. V dvournem pogovoru sta razrila marsikatero šokantno informacijo, vse pa je prekašala tista o malčku Archieju in barvi njegove polti. Izkušeno voditeljico je ta izjava tako šokirala, da je izraz na njenem obrazu hitro postal nov meme. “Jaz, kadar mi v službi naročijo, naj opravim svoje delo.”

Pestro je bilo tudi v Sueškem prekopu, ki ga je zablokirala ogromna, 400-metrska tovorna ladja. Reševanje nasedle velikanke je trajalo več dni, zaradi česar je bil promet popolnoma onemogočen, posledično pa je zamujala tudi dostava šteivlnih surovin in drugih potrebščin. Da lahko tudi iz resne situacije nastane dobra šala, je znova dokazal splet, ki je nasedlo ladjo primerjal z vsemi tegobami vsakodnevnega življenja, delavce, ki so težavo skušali rešiti, pa s sredstvi, s katerimi se spopadamo pri teh težavah. “Moj list opravil. Moj napredek.”

Seznam spletnih šal ne bi bil popoln, če se nanj ne bi uvrstila vsaj ena članica družine Kardashian. Tokrat je to uspelo Kim Kardashian, ki je v sodelovanju z modno hišo Balenciaga znova poskrbela, da so ljudje obstali, ko so jo zagledali. 40-letnica se je namreč na prireditvi Met Gala v newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti pojavila popolnoma zakrita, v črni dolgi obleki in s črno obrazno masko. Njeno zanimivo modno izbiro so številni hitro izkoristili za dobro šalo. “Jaz in moja tesnoba, ko grem iz hiše.”

Le slab mesec dni po tem, ko je Kim Kardashian zaradi svoje oprave na spletu postala tarča posmeha, se ji je pri tem pridružil bivši soprog Kanye West, ki si je pričel v javnosti na obraz nadevati nenavadne in celo strašljive maske, potem pa oboževalcem predstavil še nenavadno pričesko. "Sedaj razumem, zakaj Kanye nosi maske," je zapisal uporabnik Twitterja ter priložil fotografiji glasbenikove maske in pričeske.

Za pestro popoldne je oktobra poskrbel izpad vseh družbenih omrežij, ki delujejo pod velikanom Facebookom. Za nekaj ur tako ni bil odziven niti Instagram niti WhatsApp, zato so se številni odpravili na Twitter in tam hitro pričeli objavljati šale na račun preostalih omrežij. "Jaz, medtem ko hitro skočim na Twitter preverit, ali sem edini, ki ima težave z WhatsAppom, Instagramom in Facebookom."

