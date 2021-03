Spletno norčevanje na račun britanske kraljice

Spletne šale oziroma memi so v zadnjih nekaj letih postale izredno priljubljene in skoraj nepogrešljive na družbenih omrežjih. Ko se v svetu zgodi kaj odmevnega – in intervju Meghan Markle in princa Harryja je nedvomno močno odmeval – to sproži nov val norčevanja. Tokrat so po težko pričakovanem intervjuju z 39-letno Meghan in 36-letnim Harryjem, v katerem sta razkrila podrobnosti o kraljevi družini in njenem življenju, družbena omrežja preplavili memi o kraljevi družini.

"Zaradi Meghan doma vadim obnašanje do kraljice–za vsak primer," je napisal eden od uporabnikov Twitterja. Objava se nanaša na situacijo, ko naj bi se Meghan srečala s 94-letno kraljicoElizabeto II., Harry pa jo je poučil, kako se je treba prikloniti oziroma pozdraviti.