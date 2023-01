Spomini princa Harryja gredo za med.

V torek, ko je knjiga izšla, je bilo v ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji prodanih skupno 1,43 milijona izvodov, kar zajema tudi izdaje s trdimi platnicami, pa še v elektronski in zvočni obliki, je v New Yorku v sredo po krajevnem času sporočila založba, ki je sprva sicer poročala, da so prvi dan prodali 400.000 izvodov.

V knjigi spominov, ki je bila napisana s pomočjo pisatelja J. R. Moehringerja, Harry na 410 straneh razkriva številne dogodke in pikantne podrobnosti iz svojega življenja, med drugim, kako ga je starejši brat William fizično napadel, kako je izgubil nedolžnost in užival mamila. Nekatere najbolj zanimive podrobnosti iz knjige so v javnost pricurljale že pred uradnim izidom knjige. Vendar pa to očitno ni škodilo prodaji, prej nasprotno.

V primerjavi s Harryjevo knjigo Spare je bila prodaja drugih uspešnic omenjene založbe naravnost "skromna". Knjiga nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame Obljubljena dežela je bila prvi dan v ZDA in Kanadi prodana v več kot 887.000 izvodih. Spomini njegove žene Michelle Obama z naslovom Becoming, ki jih je prav tako izdala založba Penguin Random House, pa so na dan izida v ZDA in Kanadi dosegli prodajo v več kot 725.000 izvodih.