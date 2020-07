Spoznajte Kobeja, najbolj prisrčnega vplivneža družbenih omrežij

Kobe je deček, ki zelo rad kuha. Seveda pa to počne v spremstvu staršev, saj pri pripravi hrane potrebuje pomoč. Enoletnik, ki si med kuho nekatere sestavine simpatično tlači v usta in sledilcem na družabnem omrežju velikodušno postreže z dozo prijetnih nasmeškov in glasnega smeha, je na Instagramu izredno priljubljen. Na posnetkih, ki jih objavljata njegova starša, je razvidno, da se je lotil priprave testeninskih solat in pic, ko pa je dosegel številko 100 tisoč sledilcev, je mami pomagal speči tudi torto.

Mali Kobe se je na omrežjih pojavil ravno pravi trenutek, ko so ljudje zaradi pandemije koronavirusa in posledično samoizolacije po internetu besno iskali recepte za domačo pripravo jedi. Pri Kobeju so dobili recepte pa tudi ogromno dozo smeha in pozitivne energije. Čeprav deček še ne govori, pa so njegove ideje za jedi dovolj zgovorne, da si je prislužil zavidljivo bazo sledilcev, ki je velika kar dva milijona in pol.