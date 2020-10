Ima temne, okrogle oči, žametno mehko kožo in zdaj še izjemno oglaševalsko pogodbo, njene fotografije krasijo milijone produktov. Za koga gre? Za Heike, najlepšo kravo. In kaj je prepričalo sodnike? Ne boste verjeli, niso je presojali zgolj po videzu, za najlepšo so jo sodniki izbrali predvsem zaradi njenega karakterja.