Spoznajte Pistachia, kužka z zelenkasto dlako

Štirje psički, ki so se 9. oktobra skotili na kmetiji v Sardiniji, so imeli – tako kot njihova mamica – dlako bele barve, peti kužek pa je bila mala zelena kepica.

A posebna barva dlake, ki jo ima Pistachio, ne bo ostala dolgo. Zelena barva namreč iz dneva v dan bolj izginja, kar se bo tudi nadaljevalo, ko bo kosmatinec odraščal.

Medtem ko bodo njegovi bratci in sestrice odšli v nove domove, pa bo Cristian Malloci Pistachia obdržal in ga naučil paziti na ovce, tako, kot to počne njegova mama.

Kot je še povedal lastnik nenavadnega psička, je v času pandemije, s katero se svet sooča, zelena barva simbol upanja in sreče, zato je bil Pistachio na svet zagotovo poslan s tem namenom, da ljudem na obraze nariše nasmehe.