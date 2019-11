Spremembe v Victoria's Secret: odpovedali celo modne revije

Govorice o vprašljivi prihodnosti omenjene modne znamke in njenih spektakularnih modnih revij, znanih po 'Victorijinih angelčkih', so v javnosti odjeknile že pred meseci, ko je ena od manekenk, Shanina Shaik , za The Daily Telegraph delila svoje skrbi glede prihodnosti Victoria's Secret. Takrat je dejala: ''Ponavadi vsako leto v tem času – julija pridno treniram zaradi bližajoče se revije. Prepričana sem, da se bo slednja spremenila, nekaj bo zagotovo drugače. Mislim, da se lastniki in ustvarjalci modne revije želijo posvetiti razvoju in širjenju znamke prek drugih kanalov, obenem pa želijo modno revijo nekoliko predrugačiti. Gre namreč za najboljši modni spektakel na svetu.''

Družba L Brands se je za predrugačenje koncepta modne znamke in modnih revij odločila zaradi upada prodaje njenih kolekcij spodnjega perila. Kljub temu, da so se pod okriljem modne revijeVictoria's Secret po modnih brveh sprehajale ene najbolje plačanih manekenk vseh časov, kot so denimo Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Giselle Bundchen, Kendall Jennerin mnoge druge, so se v zadnjih nekaj letih zvrstile nekatere spremembe, ki so zamajale njen uspeh. Na trgu so se pojavile močne konkurenčne znamke, kot denimo RihanninaSavage x Fenty, Aerie in ThirdLove, ki so s svojimi kosi pritegnile pozornost potrošnikov. Prav tako so se nekateri najbolj prepoznavni Victorijini angelčki (Adriana Lima, Giselle Bundchen ... ) odločili za upokojitev, kar je delno doprineslo k upadu gledanosti Victorijinih modnih šovov.