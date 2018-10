Srake v Avstraliji napadajo prebivalce

Avstralija je znana po svojih strupenih kačah, agresivnih morskih psih in smrtonosnih pajkih. A vendarle se prebivalci v času pomladnih mesecev najbolj bojijo majhnega črno-belega ptiča, ki kljub svoji majhnosti ni nič kaj nedolžen. Avstralske srake septembra in oktobra redno napadajo mimoidoče, letos je bilo poškodovanih že 400 ljudi.

Goeff Maslen se je na lep pomladni dan v Melbournu s kolesom odpravil v telovadnico, nakar je začutil, da nekaj trka po njegovi čeladi. Najprej je mislil, da je začelo deževati, potem pa je na svoji glavi zagledal srako, ki ga je s kljunom zbadala v glavo. "Neka druga sraka je napadla tudi mojega prijatelja, ko pa je ugotovila, da ga zaradi čelade ne bo mogla raniti, je poškodovala njegovo uho," pripoveduje Maslen, ki sicer proučuje avstralske ogrožene ptice.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Napadi srak so v Avstraliji v spomladanskih mesecih nekaj povsem običajnega. To sezono so našteli že 3000 napadov, največ med avgustom in začetkom oktobra, 400 ljudi pa je bilo poškodovanih. Septembra je neki deček v Perthu skoraj oslepel, potem ko je sraka priletela na njegov obraz in ga napadla. Novinar iz Melbourna pa je na družbenih omrežjih objavil fotografijo sebe s krvavim obrazom, potem ko ga je iz neznanega razloga napadla jezna ptica.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čeprav si delijo isto ime, avstralske srake nimajo nobene povezave z evropskimi. Britanski kolonizatorji so ob prihodu v Avstralijo videli črno-bele ptice in so jih preprosto poimenovali srake, pripoveduje profesoricaGisela Kaplan z Univerze Nova Anglija. Kaplanova, ki o obnašanju ptic predava že desetletja, pravi, so napadi med pticami zelo pogosti, razlog za to, da tega pogosto ne opazimo, pa je, da pri majhnih pticah na to nismo pozorni. Kot pravi, največkrat napadejo samci, ki pred mimoidočimi branijo svoja gnezda.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Lahko večkrat napadejo, da opozorijo ljudi na dejstvo, da so preblizu, če pa se ti ne odzovejo, se približajo glavi in posledično tudi napadejo," pravi. "Ni v interesu ptice, da pride do kontakta z ljudmi, saj si lahko zlomi vrat," zatrjuje Kaplanova. So pa, tako kot vsako pomlad, tudi letos v avstralskih soseskah izobesili obvestila, ki opozarjajo prebivalce, da stopajo v območje, kjer gnezdijo srake. "Hitro se premikajte skozi cono – ne tecite!" "Nosite pokrivala ali uporabite dežnik." "Tisti na kolesih, pojdite skozi območje raje peš." To so le nekatera od mnogih opozoril, ki so jih te dni v svoje domove prejeli Avstralci. Določene organizacije pa so za lažjo predstavo posnele tudi video z napotki.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke