Srbijo bo na izboru za Miss Earth predstavljala Ljubica Rajković

Na letošnjem lepotnem izboru za Miss Earth (Miss Zemlje), ki bo tradicionalno potekal na Filipinih od 26. septembra do 26. oktobra, bo po poročanju srbskih medijev barve srbske zastave zastopala 25-letna študentka srbskega jezika in književnosti, Ljubica Rajković .

Rajkovićeva se ponaša že s tremi laskavimi lepotnimi nazivi in sicer Miss Srbije, Miss Balkana in Top model Evrope. 25-letnica govori tri tuje jezike, v prostem času se ukvarja s pisanjem poezije, kot vodilno modivacijo za vse, kar počne, pa je izpostavila ljubezen.

Na manekensko pot je zakorakala iz gole radovednosti, modeling pa ji je na začetku predstavljal zgolj dodaten hobi. Kot pravi, si nikoli ni predstavljala, da bo na tem področju dosegla tolikšen uspeh. ''Tolikšne sreče in vznemirjenja še vedno ne morem pretočiti v besede. Zdi se mi, kot da sanjam, občutek pa je neverjeten. Čutim veliko odgovornost in na tekmovanju bom dala vse od sebe, da po najboljših močeh predstavim sebe in svojo državo, na katero sem izjemno ponosna,''je pred odhodom na Filipine povedala Ljubica.