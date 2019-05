Srbska manekenka postala prepoznavni obraz modne znamke Chanel

Beograjska manekenka Nevena Jeremić je dosegla velik osebni preboj v modnih vodah in sklenila sodelovanje s svetovno znano modno hišo Chanel. Poleg tega, da šteje komaj 19 let in da je zakorakala na stopničko, o kateri sanjajo mnoga dekleta, se ji, po besedah njenega predstavnika za stike z javnostjo, nasmiha še zelo bleščeča manekenska kariera.

Jeremićeva je že prejela številna vabila na svetovno znane modne dogodke, kot sta denimo pariški in milanski teden mode. Poleg tega, da že od nekdaj goji strast do mode in manekenstva, se je v mladosti preizkusila v različnih športnih disciplinah. Trenirala je rokomet, ženski bejzbol in borilne veščine – šport pa je, po njenih besedah, poleg genetike, tudi najbolj zaslužen za njeno vitko postavo. Obiskovala je srednjo ekonomsko šolo v Beogradu, njena hobija pa sta glasba in slikarstvo.