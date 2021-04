Srbski profesor postal spletni hit: 'To, kar vidite rdeče, to je moja žena'

Žena profesorjaIvana Boričića je namreč sredi njegovega predavanja po vseh štirih želela zapustiti sobo, vendar je moral profesor Boričić zaradi načina, kako je to izvedla, predavanje za kratek čas prekiniti.

"Kar zadeva hemokromatozo ..." je dejal Boričić in bil šokiran nad prizorom, medtem ko se je njegova žena za njegovim hrbtom po tleh plazila po vseh štirih in želela ostati neopažena, kar pa se ji ni izšlo.

Tiho je vzdihnil in nehal snemati, a kmalu znova prižgal kamero. "Moral sem prekiniti, ženska je 'puzala', da bi odšla iz sobe. To, kar ste videli v rdečem, to je žena. Moja ..." je nerodno situacijo poskušal pojasniti profesor.