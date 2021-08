Dvojčki, trojčki, četverčki tega sveta so se zbrali na največjem srečanju na svetu in pokazali svoje talente. In kako to? V ameriškem Twinsburgu vsako leto v začetku avgusta pripravijo tradicionalno druženje. Ker je lani zaradi pandemije covida-19 to največje srečanje dvojčkov na svetu odpadlo, je bilo letos še posebej živahno.