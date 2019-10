Srečen konec zgodbe nerazdružljivega para s smetišča: Tom ne da svojega Jerryja

Zgodba o prav posebnem prijateljstvu, ki se je na smetišču v Bosanskem brodu spletla med psom in mačkom, je dobila srečen konec.

Kot smo poročali, je prostovoljka pred dnevi na deponiji odpadkov naletela na zapuščenega psa in mu prinesla hrano. Ko je kuža začutil, da je na varnem, je na kosilo pripeljal še svojega prijatelja - malega mucka. Po tem ko je zgodba zaokrožila po medijih, so prikupna kosmata prijatelja poimenovali Tom in Jerry.

Doma - nerazdružljiva dvojica seveda išče skupnega - sicer še nista našla, sta pa na varnem. Prostovoljka Martina Szalay Zeidler, ki tudi sicer skrbi za zapuščene živali, jima je namreč ponudila začasno namestitev na svojem dvorišču. Malega Jerryja je sicer poskušala tudi okopati, a Tom za to ni hotel niti slišati. "Ko sem mačka želela odnesti stran od Toma, je ta skorajda preskočil ograjo," je zapisala na družbenem omrežju Facebook. V drugem poskusu je Jerryja nato skušala skriti v torbo, a je pes to z zobmi zagrabil za ročaj.