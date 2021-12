Šofer smetarskega tovornjaka z dvojno loterijsko srečo

Scotty Thomas je redni igralec loterije. Tako kot večina tudi on čaka na tisti srečni dan, ko bo zadel na lotu in si olajšal življenje. Zdaj je njegovega čakanja konec, saj je končno zadel. In to kar dvakrat!

Ker ni bil prepričan, da je vplačal srečko za zadnji krog žrebanja, je tik pred zdajci po spletu kupil še eno. "Ležal sem v postelji in spremljal košarko po televiziji, ko sem se spomnil na žrebanje. Ker se nikakor nisem mogel spomniti, ali sem že kupil srečko, sem se odločil za nakup po spletu," pripoveduje 49-letnik iz Fayettevilla v Severni Karolini.

Njegova kombinacija je bila dobitna, ker jo je vplačal dvakrat, pa je tudi dvakrat zadel. Tako je šofer smetarskega tovornjaka postal ponosni lastnik dveh nagrad. Ti sta mu prinesli letno rento 25.000 dolarjev (dobrih 22.000 evrov), ki jo bo prejemal do konca življenja.

Žrebanje se je odvijalo 27. novembra, glavna nagrada pa je bila dnevna renta 1000 dolarjev (886 evrov) do konca življenja. Thomas je zadel drugo nagrado oziroma kar dve, kar mu bo zagotovo v pomoč pri uresničevanju želje. Želi si namreč ustanoviti svoje podjetje in poplačati kredite, prav rad pa bi si tudi kupil hišo. "Ko sem spoznal, da sem zadel ‒ in to kar dvakrat ‒ sem moral leči na tla, saj preprosto nisem mogel verjeti, da je to mogoče," je dejal za CNN.