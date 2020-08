Šrilanška mačka tihotapila droge in zbežala iz zapora

V Šrilanki so zasačili mačko, kako je s sumljivim paketom okoli vratu stekla v zapor. V paketu pa so policisti presenečeni našli heroin, kartici SIM in spominsko kartico za mobilni telefon. Čeprav so prejšnji konec tedna mačko zaprli v posebno sobo, ji je uspelo pobegniti.

icon-expand Kako dolgo je 'delovala' kosmata tihotapka, še raziskujejo. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Shutterstock V zaporu v prestolnici Kolombo sedaj preiskovalci raziskujejo, ali je žival že pred tem tihotapila predmete v zapor. Kot glavni vir informacij jim sedaj služijo varnostni posnetki. Mačja tihotapka je presenetila tudi predsednika države Gotabayo Rajapaksa, ki je zaradi primera pozval k zaostritvi varnostnih ukrepov v zaporih. Številni zaporniki namreč tudi za zapahi nadaljujejo s kriminalnimi dejavnostmi.