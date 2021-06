Kdo sta zaljubljenca Roby in Mary, ki sta si dopisovala med drugo svetovno vojno?

Policija v majhnem kalifornijskem mestu ima tako rada izzive, da se je podala na zgodovinski lov. Iščejo avtorja ljubezenskih pisem, starih več kot 70 let, ki so jih našli odvržene pred smetnjakom. Kdo sta Roby in Mary, ki sta si dopisovala med drugo svetovno vojno? Sta se našla in živela srečno do konca svojih dni? Sta še živa? To se zdaj sprašuje že praktično celotna Amerika. Zgodba je namreč preplavila družbena omrežja, policisti iz malega mesta pa so si zaradi dobrosrčnosti čez noč prislužili zvezdniški status.

