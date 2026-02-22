Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

Štajerska izbrana med najboljše destinacije v Evropi

Ljubljana, 22. 02. 2026 12.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Ptuj

Organizacija European Best Destinations, ki od leta 2009 objavlja letno lestvico najbolj zaželenih evropskih destinacij na podlagi glasov popotnikov z vsega sveta, je za letošnje leto na tretje mesto seznama uvrstila tudi Štajersko. Na prvo mesto so postavili špansko prestolnico Madrid, na drugem je Nikozija.

Slovenija nima le odličnih športnikov, znanstvenikov, umetnikov in podjetnikov, vedno več popotnikov prihaja odkrivat lepote naše države, glas o Zeleni deželi' pa se hitro širi po vsem svetu. Da se je naša država znašla na seznamu najboljših destinacij v Evropi, ni nič novega, na tretjem mestu svoje lestvice pa tokrat preseneča Štajerska, ki jo popotnikom priporoča organizacija European Best Destinations.

Maribor je organizacija European Best Destinations za leto 2026 razglasila za prestolnico evropskih vin.
Maribor je organizacija European Best Destinations za leto 2026 razglasila za prestolnico evropskih vin.
FOTO: Shutterstock

Kot so zapisali, je Štajerska regija, katere raziskovanje je popotniku v navdih. "To je regija, kjer se v edinstveno izkušnjo prefinjenosti in pristnosti združijo pokrajina, kultura, gastronomija in ponudba vin," so dodali v pojasnilu in izpostavili predvsem slednje. Štajerska bela vina so označili za najbolj ekspresivna, Maribor pa za prestolnico evropskih vin. Ptuj ima, po njihovem mnenju, najboljšo zgodovinsko zapuščino in je zelo šarmantno mesto, ki daje s svojo toplino, festivali in lokalnim življenjem občutek živega muzeja. Omenili so tudi naravo Pohorja, ki nudi prostor za številne aktivnosti.

Omenili so tudi naravo Pohorja, ki nudi prostor za številne aktivnosti.
Omenili so tudi naravo Pohorja, ki nudi prostor za številne aktivnosti.
FOTO: Unitur

Na lestvici 20 mest sicer s kar sedmimi destinacijami dominira Italija. Najbolje uvrščena italijanska destinacija je Verona na četrtem mestu, sledi ji otok Burano na osmem. Na seznamu so se znašli še Cefalù na Siciliji, Bosa na Sardiniji, Ravello na Amalfijski obali, otok Procida in Taormina. Drugo mesto je pripadlo Nikoziji, ki jo je European Best Destinations že razglasil za najboljšo evropsko kulturno destinacijo.

Madrid je najboljša destinacija za popotnike v letu 2026.
Madrid je najboljša destinacija za popotnike v letu 2026.
FOTO: Profimedia

Na prvem mestu seznama je Španija s svojo prestolnico. Organizacija pravi, da Madrid izstopa kot metropola, kjer dediščina in sodobnost naravno sobivata, saj ponuja mešanico muzejev svetovnega razreda, živahnih sosesk, velikih zelenih površin, drzne arhitekture, odlične gastronomske ponudbe in značilen občutek veselja do življenja, ki privlači današnje popotnike.

Glasbeni turizem v polnem razmahu

Španci so v zadnjih letih prepoznali še eno tržno nišo, in sicer glasbeni turizem, Madrid pa bo letos gostil številne svetovne glasbene zvezde. Aprila bodo v Movistar Areni kar štirje koncerti španske pevke Rosalíe, v mestu pa bodo gostovali tudi Tame Impala, Louis Tomlinson in Ne-Yo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Omeniti gre deset koncertov Bad Bunnyja, portoriškega glasbenika, ki je nastopil na letošnjem Super Bowlu. Njegovi razprodani nastopi bodo konec maja in v začetku junija na stadionu Air Metropolitano v Rijadu.

BTS, ena najbolj priljubljenih fantovskih skupin na svetu, v Madrid prihaja junija, na seznamu izvajalcev, ki bodo letos nastopili v španski prestolnici, so tudi Linkin Park, Bruno Mars, My Chemical Romance in The Weeknd.

V Madrid se seli tudi dirka za Veliko nagrado Španije

Športne navdušence bo razveselila novica, da bo velika nagrada Španije Formule 1 tudi letos potekala v Madridu. Dela na ulični stezi Madrid, ki jo gradijo okoli razstavnega centra IFEMA, potekajo. Prejšnji gostitelj, Circuit de Barcelona-Catalunya bo od leta 2028 vsako drugo leto gostil Veliko nagrado Barcelona-Catalunya, leta 2027 pa bo dirka potekala v Spa-Francorchampsu v Belgiji.

Mesto z 31 restavracijami z Michelinovimi zvezdicami

Madrid se ponaša z 31 restavracijami z Michelinovimi zvezdicami. Na seznam za leto 2026 sta bili dodani dve novi restavraciji.

Ulica Calle de Alcala v Madridu.
Ulica Calle de Alcala v Madridu.
FOTO: Profimedia

Kako so izbrane najboljše evropske destinacije?

Postopek izbire najboljših destinacij vključuje več faz. European Best Destinations spremlja skoraj 500 evropskih mest, krajev in regij ter analizira številne kazalnike, vključno s številom mednarodnih prihodov in prenočitev, rastjo zanimanja na internetnih iskalnikih, medijsko izpostavljenostjo in priljubljenostjo na družbenih omrežjih.

Na podlagi teh meril je izbran ožji izbor 42 destinacij z najmočnejšo rastjo zanimanja za prihodnje leto. Zmagovalca izberejo popotniki z glasovanjem, udeleženci iz baze podatkov platforme pa odgovorijo na vprašanje, katero evropsko destinacijo bi najraje obiskali leta 2026.

Vsak, ki sodeluje v glasovanju, lahko izbere največ tri destinacije, ne sme pa glasovati za svojo državo. Letos je bilo zbranih 1,3 milijona glasov, čeprav organizacija ni objavila natančnega števila udeležencev ankete.

Razlagalnik

European Best Destinations je neodvisna organizacija, ustanovljena leta 2009, ki promovira kulturni turizem in dediščino v Evropi. Njihov glavni cilj je izpostaviti in promovirati manj znane, a čudovite destinacije po vsej Evropi, ki ponujajo edinstvene izkušnje obiskovalcem. To počnejo s pomočjo spletne strani, ki jo obišče več milijonov popotnikov, ter z organizacijo letnih glasovanj za najboljše destinacije, kar povečuje njihovo prepoznavnost in privablja turiste.

Štajerska je bila izpostavljena kot regija, kjer se združujejo naravne lepote, bogata kultura, vrhunska gastronomija in izjemna vinska ponudba. Posebej so poudarili kakovost štajerskih belih vin, ki jih označujejo kot 'najbolj ekspresivna', ter Maribor kot 'prestolnico evropskih vin'. Poleg tega so pohvalili zgodovinsko zapuščino Ptuja, ki ga opisujejo kot šarmantno mesto z živahnim lokalnim utripom, ter naravne lepote Pohorja, ki nudijo možnosti za številne aktivnosti.

Rosalía je španska pevka, ki je postala mednarodno znana po svoji inovativni fuziji flamenka z modernimi glasbenimi stili, kot so R&B, hip hop in elektronska glasba. Njena glasba je prepoznavna po močnih vokalih, sodobnih produkcijskih tehnikah in pogostem vključevanju tradicionalnih španskih elementov. V Madridu je leta 2026 izvedla štiri razprodane koncerte v Movistar Areni, kar potrjuje njen status globalne zvezde in prispeva k ugledu Madrida kot pomembnega centra za glasbeni turizem v Evropi.

Formula 1 ima v Španiji dolgo in bogato zgodovino, z izrazitim zanimanjem za motošport. Tradicionalno je dirka za Veliko nagrado Španije potekala na dirkališču Circuit de Barcelona-Catalunya. Vendar pa se je s prihodom nove ulične steze v Madridu, ki se nahaja v bližini razstavnega centra IFEMA, zgodil premik. Od leta 2026 bo Madrid gostil Veliko nagrado Španije, medtem ko bo Barcelona gostila dirko vsako drugo leto, kar odraža spreminjajoče se dinamike v koledarju Formule 1 in željo po novih lokacijah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
štajerska destinacija evropa najboljša destinacija izbor seznam European Best Destinations

Kateri so papeževi najljubši filmi?

Na dražbo gre Rembrandtova risba leva, vredna dobrih 17 milijonov

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543