Štajerska izbrana med najboljše destinacije v Evropi

Slovenija nima le odličnih športnikov, znanstvenikov, umetnikov in podjetnikov, vedno več popotnikov prihaja odkrivat lepote naše države, glas o Zeleni deželi' pa se hitro širi po vsem svetu. Da se je naša država znašla na seznamu najboljših destinacij v Evropi, ni nič novega, na tretjem mestu svoje lestvice pa tokrat preseneča Štajerska, ki jo popotnikom priporoča organizacija European Best Destinations.
Kot so zapisali, je Štajerska regija, katere raziskovanje je popotniku v navdih. "To je regija, kjer se v edinstveno izkušnjo prefinjenosti in pristnosti združijo pokrajina, kultura, gastronomija in ponudba vin," so dodali v pojasnilu in izpostavili predvsem slednje. Štajerska bela vina so označili za najbolj ekspresivna, Maribor pa za prestolnico evropskih vin. Ptuj ima, po njihovem mnenju, najboljšo zgodovinsko zapuščino in je zelo šarmantno mesto, ki daje s svojo toplino, festivali in lokalnim življenjem občutek živega muzeja. Omenili so tudi naravo Pohorja, ki nudi prostor za številne aktivnosti.
Na lestvici 20 mest sicer s kar sedmimi destinacijami dominira Italija. Najbolje uvrščena italijanska destinacija je Verona na četrtem mestu, sledi ji otok Burano na osmem. Na seznamu so se znašli še Cefalù na Siciliji, Bosa na Sardiniji, Ravello na Amalfijski obali, otok Procida in Taormina. Drugo mesto je pripadlo Nikoziji, ki jo je European Best Destinations že razglasil za najboljšo evropsko kulturno destinacijo.
Na prvem mestu seznama je Španija s svojo prestolnico. Organizacija pravi, da Madrid izstopa kot metropola, kjer dediščina in sodobnost naravno sobivata, saj ponuja mešanico muzejev svetovnega razreda, živahnih sosesk, velikih zelenih površin, drzne arhitekture, odlične gastronomske ponudbe in značilen občutek veselja do življenja, ki privlači današnje popotnike.
Glasbeni turizem v polnem razmahu
Španci so v zadnjih letih prepoznali še eno tržno nišo, in sicer glasbeni turizem, Madrid pa bo letos gostil številne svetovne glasbene zvezde. Aprila bodo v Movistar Areni kar štirje koncerti španske pevke Rosalíe, v mestu pa bodo gostovali tudi Tame Impala, Louis Tomlinson in Ne-Yo.
Omeniti gre deset koncertov Bad Bunnyja, portoriškega glasbenika, ki je nastopil na letošnjem Super Bowlu. Njegovi razprodani nastopi bodo konec maja in v začetku junija na stadionu Air Metropolitano v Rijadu.
BTS, ena najbolj priljubljenih fantovskih skupin na svetu, v Madrid prihaja junija, na seznamu izvajalcev, ki bodo letos nastopili v španski prestolnici, so tudi Linkin Park, Bruno Mars, My Chemical Romance in The Weeknd.
V Madrid se seli tudi dirka za Veliko nagrado Španije
Športne navdušence bo razveselila novica, da bo velika nagrada Španije Formule 1 tudi letos potekala v Madridu. Dela na ulični stezi Madrid, ki jo gradijo okoli razstavnega centra IFEMA, potekajo. Prejšnji gostitelj, Circuit de Barcelona-Catalunya bo od leta 2028 vsako drugo leto gostil Veliko nagrado Barcelona-Catalunya, leta 2027 pa bo dirka potekala v Spa-Francorchampsu v Belgiji.
Mesto z 31 restavracijami z Michelinovimi zvezdicami
Madrid se ponaša z 31 restavracijami z Michelinovimi zvezdicami. Na seznam za leto 2026 sta bili dodani dve novi restavraciji.
Kako so izbrane najboljše evropske destinacije?
Postopek izbire najboljših destinacij vključuje več faz. European Best Destinations spremlja skoraj 500 evropskih mest, krajev in regij ter analizira številne kazalnike, vključno s številom mednarodnih prihodov in prenočitev, rastjo zanimanja na internetnih iskalnikih, medijsko izpostavljenostjo in priljubljenostjo na družbenih omrežjih.
Na podlagi teh meril je izbran ožji izbor 42 destinacij z najmočnejšo rastjo zanimanja za prihodnje leto. Zmagovalca izberejo popotniki z glasovanjem, udeleženci iz baze podatkov platforme pa odgovorijo na vprašanje, katero evropsko destinacijo bi najraje obiskali leta 2026.
Vsak, ki sodeluje v glasovanju, lahko izbere največ tri destinacije, ne sme pa glasovati za svojo državo. Letos je bilo zbranih 1,3 milijona glasov, čeprav organizacija ni objavila natančnega števila udeležencev ankete.
European Best Destinations je neodvisna organizacija, ustanovljena leta 2009, ki promovira kulturni turizem in dediščino v Evropi. Njihov glavni cilj je izpostaviti in promovirati manj znane, a čudovite destinacije po vsej Evropi, ki ponujajo edinstvene izkušnje obiskovalcem. To počnejo s pomočjo spletne strani, ki jo obišče več milijonov popotnikov, ter z organizacijo letnih glasovanj za najboljše destinacije, kar povečuje njihovo prepoznavnost in privablja turiste.
Štajerska je bila izpostavljena kot regija, kjer se združujejo naravne lepote, bogata kultura, vrhunska gastronomija in izjemna vinska ponudba. Posebej so poudarili kakovost štajerskih belih vin, ki jih označujejo kot 'najbolj ekspresivna', ter Maribor kot 'prestolnico evropskih vin'. Poleg tega so pohvalili zgodovinsko zapuščino Ptuja, ki ga opisujejo kot šarmantno mesto z živahnim lokalnim utripom, ter naravne lepote Pohorja, ki nudijo možnosti za številne aktivnosti.
Rosalía je španska pevka, ki je postala mednarodno znana po svoji inovativni fuziji flamenka z modernimi glasbenimi stili, kot so R&B, hip hop in elektronska glasba. Njena glasba je prepoznavna po močnih vokalih, sodobnih produkcijskih tehnikah in pogostem vključevanju tradicionalnih španskih elementov. V Madridu je leta 2026 izvedla štiri razprodane koncerte v Movistar Areni, kar potrjuje njen status globalne zvezde in prispeva k ugledu Madrida kot pomembnega centra za glasbeni turizem v Evropi.
Formula 1 ima v Španiji dolgo in bogato zgodovino, z izrazitim zanimanjem za motošport. Tradicionalno je dirka za Veliko nagrado Španije potekala na dirkališču Circuit de Barcelona-Catalunya. Vendar pa se je s prihodom nove ulične steze v Madridu, ki se nahaja v bližini razstavnega centra IFEMA, zgodil premik. Od leta 2026 bo Madrid gostil Veliko nagrado Španije, medtem ko bo Barcelona gostila dirko vsako drugo leto, kar odraža spreminjajoče se dinamike v koledarju Formule 1 in željo po novih lokacijah.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.