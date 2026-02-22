Štajerska izbrana med najboljše destinacije v Evropi

Slovenija nima le odličnih športnikov, znanstvenikov, umetnikov in podjetnikov, vedno več popotnikov prihaja odkrivat lepote naše države, glas o Zeleni deželi' pa se hitro širi po vsem svetu. Da se je naša država znašla na seznamu najboljših destinacij v Evropi, ni nič novega, na tretjem mestu svoje lestvice pa tokrat preseneča Štajerska, ki jo popotnikom priporoča organizacija European Best Destinations.

Maribor je organizacija European Best Destinations za leto 2026 razglasila za prestolnico evropskih vin. FOTO: Shutterstock

Kot so zapisali, je Štajerska regija, katere raziskovanje je popotniku v navdih. "To je regija, kjer se v edinstveno izkušnjo prefinjenosti in pristnosti združijo pokrajina, kultura, gastronomija in ponudba vin," so dodali v pojasnilu in izpostavili predvsem slednje. Štajerska bela vina so označili za najbolj ekspresivna, Maribor pa za prestolnico evropskih vin. Ptuj ima, po njihovem mnenju, najboljšo zgodovinsko zapuščino in je zelo šarmantno mesto, ki daje s svojo toplino, festivali in lokalnim življenjem občutek živega muzeja. Omenili so tudi naravo Pohorja, ki nudi prostor za številne aktivnosti.

Omenili so tudi naravo Pohorja, ki nudi prostor za številne aktivnosti. FOTO: Unitur

Na lestvici 20 mest sicer s kar sedmimi destinacijami dominira Italija. Najbolje uvrščena italijanska destinacija je Verona na četrtem mestu, sledi ji otok Burano na osmem. Na seznamu so se znašli še Cefalù na Siciliji, Bosa na Sardiniji, Ravello na Amalfijski obali, otok Procida in Taormina. Drugo mesto je pripadlo Nikoziji, ki jo je European Best Destinations že razglasil za najboljšo evropsko kulturno destinacijo.

Madrid je najboljša destinacija za popotnike v letu 2026. FOTO: Profimedia

Na prvem mestu seznama je Španija s svojo prestolnico. Organizacija pravi, da Madrid izstopa kot metropola, kjer dediščina in sodobnost naravno sobivata, saj ponuja mešanico muzejev svetovnega razreda, živahnih sosesk, velikih zelenih površin, drzne arhitekture, odlične gastronomske ponudbe in značilen občutek veselja do življenja, ki privlači današnje popotnike.

Glasbeni turizem v polnem razmahu

Španci so v zadnjih letih prepoznali še eno tržno nišo, in sicer glasbeni turizem, Madrid pa bo letos gostil številne svetovne glasbene zvezde. Aprila bodo v Movistar Areni kar štirje koncerti španske pevke Rosalíe, v mestu pa bodo gostovali tudi Tame Impala, Louis Tomlinson in Ne-Yo.

Omeniti gre deset koncertov Bad Bunnyja, portoriškega glasbenika, ki je nastopil na letošnjem Super Bowlu. Njegovi razprodani nastopi bodo konec maja in v začetku junija na stadionu Air Metropolitano v Rijadu. BTS, ena najbolj priljubljenih fantovskih skupin na svetu, v Madrid prihaja junija, na seznamu izvajalcev, ki bodo letos nastopili v španski prestolnici, so tudi Linkin Park, Bruno Mars, My Chemical Romance in The Weeknd.

V Madrid se seli tudi dirka za Veliko nagrado Španije

Športne navdušence bo razveselila novica, da bo velika nagrada Španije Formule 1 tudi letos potekala v Madridu. Dela na ulični stezi Madrid, ki jo gradijo okoli razstavnega centra IFEMA, potekajo. Prejšnji gostitelj, Circuit de Barcelona-Catalunya bo od leta 2028 vsako drugo leto gostil Veliko nagrado Barcelona-Catalunya, leta 2027 pa bo dirka potekala v Spa-Francorchampsu v Belgiji.

Mesto z 31 restavracijami z Michelinovimi zvezdicami

Madrid se ponaša z 31 restavracijami z Michelinovimi zvezdicami. Na seznam za leto 2026 sta bili dodani dve novi restavraciji.

Ulica Calle de Alcala v Madridu. FOTO: Profimedia

Kako so izbrane najboljše evropske destinacije?

Postopek izbire najboljših destinacij vključuje več faz. European Best Destinations spremlja skoraj 500 evropskih mest, krajev in regij ter analizira številne kazalnike, vključno s številom mednarodnih prihodov in prenočitev, rastjo zanimanja na internetnih iskalnikih, medijsko izpostavljenostjo in priljubljenostjo na družbenih omrežjih. Na podlagi teh meril je izbran ožji izbor 42 destinacij z najmočnejšo rastjo zanimanja za prihodnje leto. Zmagovalca izberejo popotniki z glasovanjem, udeleženci iz baze podatkov platforme pa odgovorijo na vprašanje, katero evropsko destinacijo bi najraje obiskali leta 2026. Vsak, ki sodeluje v glasovanju, lahko izbere največ tri destinacije, ne sme pa glasovati za svojo državo. Letos je bilo zbranih 1,3 milijona glasov, čeprav organizacija ni objavila natančnega števila udeležencev ankete.